بنزيمة: يوم ما سيلعب مبابي في ريال مدريد

يعتقد كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد أن كيليان مبابي سيرتدي قميص الملكي مستقبلا، كما تحدث عن مجموعة الشباب الموجودة في الفريق.

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وقال بنزيمة لصحيفة "ليكيب" الفرنسية: "مبابي قالها بنفسه، يريد رؤية شيء آخر، في يوم ما سيلعب لـ ريال مدريد، لا أعلم متى، لكنه سيأتي، هي فقط مسألة وقت".

وينتهي عقد مبابي مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الجاري ويحق له التوقيع مع أي نادٍ دون العودة لفريقه في يناير المقبل على أن ينتقل بنهاية الموسم.

وعن اهتمام ريال مدريد باللاعبين الشباب قال: "لا يزال ريال مدريد أفضل نادٍ في العالم، إعادة إنشاء الفريق أمام لا، هذه كرة قدم حديثة، جيل جديد ولاعبين جدد".

وأضاف "علينا الاستثمار في الشباب ليصبحوا لاعبين كبار في المستقبل، أنا هنا لمساعدتهم، أتحدث لهم كثيرا، أريد تطويرهم".

وأردف "عندما تُحسن البعض الآخر، فأنك تُحسن الفريق وتحظى بالكثير من الرضا".

وأتم عن حظوظه في الترشح لجائزة الكرة الذهبية: "علينا التفكير في الكرة الذهبية عندما نكون طموحين".

وسيتم الإعلان عن المرشحين لجائزة الكرة الذهبية يوم 8 أكتوبر المقبل.