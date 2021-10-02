انتخابات الزمالك - هريدي أول المترشحين على مقعد الرئاسة.. والحنبلي في منصب النائب

تقدم عمر هريدي بأوراق ترشحه في انتخابات نادي الزمالك المقبل على منصب الرئيس.

وأصبح هريدي أول المترشحين في انتخابات الأبيض.

‎كما تقدم ماجد فاروق عبد الجواد الحنبلي عضو الجمعية العمومية بنادي الزمالك بأوراق ترشحه على منصب نائب رئيس النادي.

وتقدم أحمد مصطفى عفيفي بأوراق ترشحه لانتخابات الزمالك على منصب العضوية.

وكان الزمالك قد أعلن عن فتح باب الترشح رسميا السبت 2 أكتوبر ولمدة 7 أيام، من التاسعة صباحا وحتى السابعة مساءً بشكل يومي.

ويترأس لجنة تلقي الطلبات كمال الخولي نائب مدير النادي.‎

كما تم دعوة الأعضاء للجمعية العمومية العادية يوم الجمعة 19 نوفمبر المقبل والتي تشهد التصويت على انتخاب مجلس إدارة جديد للزمالك.

وكانت اللجنة المكلفة بإدارة شئون نادي الزمالك وجهت الدعوة إلى أعضاء الجمعية العمومية المسددين للاشتراك السنوي لآخر سنة مالية وما عليهم من التزامات مالية مستحقة قبل التاريخ المُحدد لاجتماع الجمعية العمومية، بخمسة عشر يوما على الأقل والذين مضت على عضويتهم العاملة سنة على الأقل وفق أحكام لائحة النظام الأساسي للنادي المعمول بها لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية، والذي سيتم خلاله مناقشة جدول الأعمال الذي يتضمن التصديق على محضر الاجتماع السابق للجمعية، النظر في تقرير مجلس الإدارة عن أعماله في السنة المالية المنتهية 2020/2021 وبرامج النشاط وخطة العمل للعام المالي الجديد وتقرير مراقب الحسابات، اعتماد الموازنة والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية في 30/6/2021 ومشروع الموازنة للسنة المالية المقبلة، انتخاب مجلس الإدارة للدورة 2021/2025، تعيين مراقب الحسابات وتحديد مكافآته، اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن رواتب ومكافآت المدير التنفيذي والمدير المالي، النظر في الاقتراحات المقدمة في الموعد القانوني، الموضوعات الأخرى الواردة في جدول الأعمال.