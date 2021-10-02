مدرب تورينو: مشجعو التورو أكثر من يوفنتوس في المدينة.. ولا يجب أن يشكرني أليجري

السبت، 02 أكتوبر 2021 - 11:12

كتب : FilGoal

تورينو - يوفنتوس

يعتقد إيفان يوريتش المدير الفني لـ تورينو أن مشجعي النادي في المدينة أكثر من مشجعي يوفنتوس.

ويلتقي تورينو ويوفنتوس مساء اليوم السبت في السادسة مساءً ضمن مواجهات الجولة السابعة من الدوري الإيطالي في دربي ديلا مولي الخاص بمدينة تورينو.

وقال يوريتش في المؤتمر الصحفي أمس: "يبدو لي أن مدينة تورينو تشجع التورو أكثر، في جنوى كانت نسبة تشجيع فريقى جنوى وسامبدوريا 50% لكل فريق، لكنني جديد، يجب أن أتعلم وأرى".

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ورد على هل يجب أن يشكره ماسيميليانو أليجري على مساعدة يوفنتوس الموسم الماضي في التأهل لدوري أبطال أوروبا قال: "الثقافة الرياضية مقدسة، تعلمت ذلك من جيانبيرو جاسبريني (مدرب أتالانتا)".

وأتم "لست نادما وفخور بالطريقة التي لعب بها هيلاس فيرونا مباراة نابولي، لا أحد يجب أن يشكرني، فعلت ذلك من أجل الفريق الذي أدربه".

وكان فيرونا قد تعادل مع نابولي في الجولة الأخيرة من الموسم الماضي بهدف لكل فريق، ليُضيع على البارتينوبي بطاقة التأهل لدوري الأبطال لصالح يوفنتوس.

وكان يوفنتوس حينها قد فاز على بولونيا بنتيجة 4-1 وحجز مقعد التأهل لدوري الأبطال.

ويحتل تورينو المركز التاسع ويوفنتوس المركز العاشر وكلاهما في رصيده 8 نقاط بعد مرور 6 جولات.

تورينو يوفنتوس الدوري الإيطالي إيفان يوريتش
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