قائمة منتخب مصر لكأس العرب – دخول أحمد رفعت ومحمود علاء وحسام حسن

اختار كارلوس كيروش أسماء أحمد رفعت جناح النادي المصري، وحسام حسن، وصلاح محسن مهاجما الأهلي للتواجد مع منتخب مصر في بطولة كأس العرب.

أعلن كارلوس كيروش مدرب منتخب مصر عن قائمته المبدئية لبطولة كأس العرب 2021.

القائمة شهدت انضمام 35 لاعبا، كان أبرزهم دخول أحمد رفعت جناح النادي المصري، بجانب عودة محمود علاء مدافع الزمالك، وحسام حسن، وصلاح محسن مهاجما الأهلي.

وتتكون القائمة من اللاعبين المحليين فقط، نظرا لكون البطولة خارج الأجندة الدولية ولا يمكن استدعاء المحترفين، باستثناء أحمد حجازي مدافع اتحاد جدة، والمتواجد نظرا لتوقف الدوري السعودي أيضا في تلك الفترة لمشاركة المنتخب السعودي بالبطولة.

وتقام البطولة هذا العام تحت إشراف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر في دولة قطر، بدلا من بطولة كأس القارات.

وعاد محمد شريف، ومحمد مجدي "أفشة" لاعبا الأهلي إلى قائمة منتخب مصر أيضا، وهو الثنائي الذي خرج من قائمة الفراعنة لمواجهتي ليبيا المقبلتين.

حسين السيد مدافع بيراميدز الجديد عاد للقائمة أيضا، فيما عاد محمد هاني ظهير أيمن الأهلي كذلك، بجانب استمرار أحمد فتحي ظهير أيمن بيراميدز العائد مؤخرا لمنتخب مصر، وغياب محمد عبد الشافي ظهير أيسر الزمالك.

وجاءت قائمة منتخب مصر المبدئية كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي (الأهلي) – محمد أبو جبل (الزمالك) – محمد بسام (طلائع الجيش) – محمد صبحي (فاركو).

الدفاع: أحمد فتوح (الزمالك) – أيمن أشرف (الأهلي) – محمد حمدي (بيراميدز) – حسين السيد (بيراميدز) – محمود حمدي "الونش" (الزمالك) – ياسر إبراهيم (الأهلي) – محمود علاء (الزمالك) – علي جبر (بيراميدز) – أحمد حجازي (اتحاد جدة) – باهر المحمدي (الإسماعيلي) – أكرم توفيق (الأهلي) – أحمد فتحي (بيراميدز) – أحمد توفيق (بيراميدز) – محمد هاني (الأهلي).

الوسط: طارق حامد (الزمالك) – مهند لاشين (طلائع الجيش) – حمدي فتحي (الأهلي) – عمرو السولية (الأهلي) – نبيل عماد "دونجا" (بيراميدز) – محمد مجدي "أفشة" (الأهلي) – عبد الله السعيد (بيراميدز) – إبراهيم عادل (بيراميدز) – رمضان صبحي (بيراميدز) – أحمد رفعت (المصري) – أحمد سيد "زيزو" (الزمالك) – حسين الشحات (الأهلي) – مصطفى فتحي (الزمالك) – أحمد سمير (طلائع الجيش).

الهجوم: صلاح محسن (الأهلي) – محمد شريف (الأهلي) – حسام حسن (الأهلي).

منتخب مصر خاض مباراة ودية أول أمس الخميس أمام ليبيريا، حسمها الفراعنة بهدفين مقابل لا شيء، سجلهما محمد شريف.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة ليبيا يومي 8 و11 أكتوبر الجاري، ضمن الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس العالم 2022.

وتتواجد مصر في المجموعة الرابعة للبطولة، رفقة منتخبات الجزائر، ولبنان، والسودان.