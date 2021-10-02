توخيل ردا على كونتي: يبدو أنك لم تشاهد لوكاكو ضد توتنام

السبت، 02 أكتوبر 2021 - 10:35

كتب : FilGoal

روميلو لوكاكو - تشيلسي

رد توماس توخيل مدرب تشيلسي على أنتونيو كونتي، المدير الفني الأسبق للنادي، بعدما قال الأخير إن الفريق لم يعرف بعد كيف يحصل على أفضل نسخة من مهاجمه البلجيكي روميلو لوكاكو.

وقال الألماني عبر موقع تشيلسي:"يبدو أن كونتي لم يشاهد مباراة توتنام".

وأضاف توخيل ردا على كونتي الذي قاد لوكاكو في إنتر ميلان الموسم الماضي "بالتأكيد اللاعب كان منعزلا أمام يوفنتوس، إنه (كونتي) محق في هذا الأمر، لكنه هذا ليس شيئا عاما. لو شاهدت مباريات أخرى ستجد أن كونتي ليس محقا. لا أشعر بتعرضي لهجوم".

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واستمر "يوفنتوس عزل لوكاكو، وكأنه كان محاطا بسبعة لاعبين طوال الوقت في منطقة الجزاء. فعلوا ذلك بشكل جيد، علينا تقبل الأمر. لكنها ليست مشكلة عامة. علينا تحليل كل مباراة على حدة. أي مهاجم في العالم سيصبح معزولا لو كان التحول الهجومي ضعيفا، مثلما فعلنا أمام مانشستر سيتي".

وسجل لوكاكو (28 عاما) 4 أهداف في 8 مباريات شارك بها مع تشيلسي منذ عودته للفريق مطلع الموسم الجاري.

لم يهز شباك توتنام رغم انتصار تشيلسي بثلاثية دون رد، قبل أن يخسر مباراتين متتاليتين ضد سيتي ويوفنتوس.

وتألق لوكاكو في الموسم الماضي بقميص إنتر ميلان، تحت أنظار كونتي سجل 30 هدفا وأرسل 10 تمريرات حاسمة وتوج بلقب الدوري المحلي.

ويستضيف تشيلسي فريق ساوثامبتون اليوم السبت في الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

لوكاكو تشيلسي
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