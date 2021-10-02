تقرير: رايولا يحاول إقناع بوجبا بالانتقال لـ ريال مدريد

قالت صحيفة إل ناثيونال الإسبانية إن مينو رايولا وكيل أعمال بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد يحاول إقناع الأخير بالانضمام لريال مدريد.

بول بوجبا النادي : مانشستر يونايتد ريال مدريد

وذلك لأن برشلونة، الغريم التقليدي لريال مدريد، لا يستطيع تحمل راتب اللاعب الفرنسي البالغ عمره 28 عاما.

وذكر التقرير أن باريس سان جيرمان لا يزال في سباق الظفر بلاعب الوسط المتوج بمونديال 2018.

وكان رايولا صرح أن عودة بوجبا إلى يوفنتوس ممكنة، النادي الذي دافع عن شعاره من 2012 إلى 2016.

لم يجدد بوجبا عقده بعد مع يونايتد، في يونيو المقبل سيكون لاعبا حرا يستطيع الانتقال لأي فريق.

ويقضي بوجبا موسمه السادس مع فريق الشياطين الحمر الذي عاد إليه في 2016.

ومثل بوجبا فريق يونايتد في 214 مباراة وسجل 38 هدفا وأرسل 49 تمريرة حاسمة.

وتوج مع النادي بثلاثة ألقاب.