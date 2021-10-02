خبر في الجول – الأهلي يجدد عقد معلول موسمين

اتفق النادي الأهلي مع علي معلول الظهير الأيسر التونسي للفريق على تمديد عقده.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الأهلي أتم اتفاقه مع معلول لتمديد تعاقده مع الفريق لمدة موسمين مقبلين، وذلك بعد الاتفاق على كافة الأمور الشخصية مساء أمس الخميس.

وحصل معلول على زيادة مرضية في قيمة عقده، وكانت مرضية أيضا للنادي.

وسيتم الإعلان الرسمي عن تجديد عقد معلول بمجرد عودة اللاعب من معسكر تونس الدولي لشهر أكتوبر.

وشارك معلول مع الأهلي في 168 مباراة في كل البطولات سجل خلالهم 37 هدفا وصنع 43 آخرين.

وتوج معلول مع الأهلي بالدوري المصري أربع مرات، ومرتين لكل من كأس مصر والسوبر المصري.

هذا بالإضافة للقب دوري أبطال إفريقيا والسوبر الإفريقي، وحصل على برونزية كأس العالم للأندية.

صاحب الـ31 عاما يملك أيضا 68 مباراة دولية رفقة منتخب تونس. سجل فيهم هدفا واحدا، وصنع 10 آخرين.