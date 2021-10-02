حوار في الجول - أحمد عاطف.. عن مفاوضات الأهلي والزمالك وحلم "هداف الدوري" والتشبيه بالبلدوزر

خطف أحمد عاطف الأنظار خلال الدور الثاني للدوري المصري الموسم الماضي.

أحمد عاطف النادي : فيوتشر فيوتشر

المهاجم البالغ 23 عاما سجل 6 أهداف مع وادي دجلة، لينتقل هذا الصيف إلى فيوتشر.

وأجرى FilGoal.com حوارا مطولا مع عاطف، تحدث خلاله عن بداياته وتجربته الاحترافية في اليونان، وعن مفاوضات الأهلي والزمالك وسبب تعثرها.

كما علّق عاطف على تشبيهه بالبلدوزر عمرو زكي، وكشف عن طموحه لتحقيق لقب هداف الدوري المصري.

شاهد المقابلة المصورة على 5 أجزاء

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