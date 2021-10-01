إنييستا: أتمنى العودة إلى برشلونة مرة أخرى

الجمعة، 01 أكتوبر 2021 - 23:59

كتب : عمر خالد

أندريس انيستا

يأمل أندريس إنييستا لاعب برشلونة السابق في العودة مرة أخرى إلى البلاوجرانا.

أندرس إنييستا

النادي : فيسيل كوبي

برشلونة

وقال إنييستا في تصريحات لشبكة بي بي سي الإنجليزية: "نعم، هذا شيء أتمناه. أنت لا تعرف ماذا سيحدث في المستقبل لكن إذا سألتني إذا كنت أرغب في ذلك فالجواب هو نعم".

وأضاف "في بعض الأحيان أرغب في التدريب، وأحياناً أعتقد أن اهتماماتي تذهب في اتجاهات أخرى، أريد البقاء في كرة القدم وعندما أعتزل أود الحصول على رخصة تدريب، لكن لا أعرف ما إذا كنت سوف أستخدمها في المستقبل".

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وتابع "سوف أرى برشلونة بعيون جيدة دائما لأنني لا زلت أراهم فريقا مميزا، تتغير الأمور واللاعبون على مر السنوات، لكن يبقى أسلوب برشلونة هو نفسه".

وواصل "برشلونة تميز دائما بكونه فريقا يريد الاحتفاظ بالكرة، في زمن جوارديولا لم يتغير أسلوبنا لكن كانت تلك الفترة التي نظرت فيها إلينا جميع الفرق وحاولت التعلم منا".

واستطرد "كان لدي مدربين مختلفين، بدأت مع فان خال ثم جوارديولا ولويس إنريكي وفالفيردي، جميع المدربين يعلمونك شيئا، ربما هناك أوقات لم أشارك فيها كثيرا لكنها كانت تجارب أفادتني".

وعن اللعب أمام ريال مدريد في مناسبات عديدة قال انيستا: "اللعب ضد ريال مدريد في فترة جوزيه مورينهو أو كارلو انشيلوتي هي تجارب أفادتني حقا".

يذكر أن برشلونة سيواجه فريق أتليتكو مدريد ضمن مباريات الجولة الثامنة من الدوري الإسباني الممتاز السبت على ملعب واندا متروبوليتانو.

برشلونة أندريس إنيستا
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