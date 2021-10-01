حجازي بعد هدف الدربي: هكذا غيرنا المباراة بين الشوطين

الجمعة، 01 أكتوبر 2021 - 22:52

كتب : أحمد أباظة

أحمد حجازي مدافع اتحاد جدة

أبدى المصري أحمد حجازي مدافع الاتحاد السعودي سعادته عقب الفوز على الأهلي في "دربي جدة" بهدفين دون رد ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وسجل حجازي الهدف الثاني في الدقيقة 80 برأسية من ركنية، ليحسم انتصار فريقه في آخر المباريات قبل توقف أكتوبر الدولي.

"الحمد لله على الفوز المهم للغاية بالنسبة لنا، في الفترة الأخيرة نسير بشكل جيد، وكنا بحاجة لهذه النقاط الثلاث بأي طريقة".

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وأضاف "كنا نشعر أننا أضعنا نقطتين في المباراة الماضية، فكان من المهم الحصول على النقاط الثلاث وفي مباراة مهمة ودربي جماهيري أمام الأهلي".

وأوضح "أدينا بشكل أفضل في الشوط الثاني، كانت المباراة متقاربة في الشوط الأول وكانوا أفضل منا في بعض الفترات، ولكن بين الشوطين نجحنا في التعرف على نقاط القوة لدينا وكيف يمكننا العمل عليها، وتحدث عنها المدرب بصورة جيدة، وأدينا المطلوب في الشوط الثاني".

وبسؤاله عن لعبه للمرة الأولى على ملعب "عبد الله الفيصل" قال: "كل اللاعبين كانوا سعداء بالعودة إلى هذا الملعب، إحساس الجمهور بأهمية هذا الملعب وصل إلينا، فكان من المهم أن نفوز بمباراة هامة مثل الأهلي".

وعن أثر فترة التوقف الدولي تابع "بالنسبة لنا كان من المهم أن نحصل على هذه النقاط الثلاث كي نتمكن من العمل بأريحية، فحين تمر فترة التوقف الدولي بفريق بعد نتيجة سلبية، يمكن لذلك الانعكاس سلبا على تحضيراته".

واختتم "لدينا هدف كبير تحدثنا عنه منذ بداية الموسم وسنعمل عليه، وسنأخذ كل مباراة على حدى".

ورفع الاتحاد رصيده إلى 16 نقطة في صدارة الدوري السعودي بفارق نقطتين عن ضمك، وذلك بعد مرور 7 جولات من المسابقة.

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