المصري لـ في الجول: رفضنا عرض فيوتشر "غير المناسب ماليا" لـ أحمد رفعت.. واللاعب سيعاقب

كشف النادي المصري عن رفضه عرض رسمي من نادي فيوتشر لضم أحمد رفعت جناح الفريق.

وقال طارق هاشم عضو مجلس إدارة المصري في تصريحات لـFilGoal.com: "أحمد رفعت مازال لاعبا في النادي المصري، ولا صحة لانتقاله إلى نادي فيوتشر كما أشيع في الساعات الأخيرة".

وأضاف "نادي فيوتشر تفاوض لضم أحمد رفعت، ولكن العرض لا يرتقي للقيمة التسويقية لحجم أحد لاعبي النادي المصري".

المصري استمر "اللاعب رفض للمرة الثانية تسليم جواز سفره للجهاز الإداري للفريق، وبالتالي سيتم توقيع عقوبة مالية على اللاعب بسبب تغيبه عن معسكر الفريق".

وواصل "اللاعب منح إجازة لمدة يوم للاطمئنان على والدته التي نتمنى لها الشفاء، ولكنه لم يعد للمعسكر بعد ذلك".

هاشم أتم "موقف اللاعب غريب. لديه عرض مالي كبير وحينما يفكر اللاعب في العرض الأكبر قيمة عما يتقاضاه، لن يستطيع أن يؤدى فنيا بالصورة الأمثل والمطلوبة منه لمساعدة الفريق، ولكن عليه الالتزام بعقده الساري مع ناديه".

عضو مجلس المصري أتم "امامنا مباريات هامة في بطولة الكونفدرالية، ونحتاج لمجهودات جميع اللاعبين المقيدين بالقائمة الإفريقية".

ويستعد المصري لمواجهة ريفينيو أوثورتيز الأوغندي في دور الـ32 لبطولة الكونفدرالية الإفريقية يوم 16 أكتوبر الجاري.