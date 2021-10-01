كرة سلة – الاتحاد السكندري يواصل انتصاراته في البطولة العربية ويتجاوز اتحاد الفتح

فاز الاتحاد السكندري على نظيره اتحاد الفتح المغربي بنتيجة 91-79 ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الأولى للبطولة العربية لكرة السلة.

وأقيمت المباراة على صالة برج العرب وشهدت سيطرة كاملة من الفريق السكندري الذي أنهاها منتصرا بفارق 12 نقطة.

ليحقق الاتحاد فوزه الثاني بعد انتصاره في الجولة الأولى على الميناء اليمني بنتيجة 115-46.

الاتحاد السكندري يفوز بنتيجة كبيرة 91-79 على اتحاد الفتح العربي 🔥🏀 في البطولة العربية لكرة السلة#ONTime_Sports pic.twitter.com/WgJBsGfHj1 — OnTime Sports (@ONTimeSports) October 1, 2021

وفي مباراة أخرى بنفس المجموعة، فاز البليدة الجزائري على الميناء اليمني 85-65.

البليدة الجزائري يفوز على الميناء اليمني بنتيجة (85 - 65) في البطولة العربية لكرة السلة "رجال"#ONTime_Sports pic.twitter.com/nBJRXMGGkf — OnTime Sports (@ONTimeSports) October 1, 2021

ويختتم الاتحاد مبارياته في دور المجموعات بمواجهة البليدة الجزائري يوم الإثنين المقبل لحسم قمة المجموعة.

وتقام مباريات ربع النهائي يوم الأربعاء المقبل، ويدافع الاتحاد عن لقبه الذي حصده في آخر نسختين للبطولة.

ويشارك الأهلي كممثل آخر لـ مصر في البطولة، ويتواجد في المجموعة الثالثة.