سلة – الزمالك يكشف لـ في الجول إصابة محترف الفريق.. وموعد إعلان مدة غيابه

الجمعة، 01 أكتوبر 2021 - 21:40

كتب : إبراهيم رمضان

إدجار سوزا لاعب سلة الزمالك الجديد

كشف نادي الزمالك عن إصابة إدجار سوزا اللاعب الدومينيكاني لفريق كرة السلة.

وقال ياسر عبد الوهاب رئيس جهاز كرة السلة في الزمالك بتصريحات لـFilGoal.com: "إدجار سوزا لاعب الفريق تعرض لإصابة في وجه القدم خلال ودية الاتصالات".

وأضاف "اللاعب سيخضع لأشعة 3D لتحديد طبيعة إصابته، ثم سنعلن حجم الإصابة. اللاعب حاليا يثبت قدمه لحين الخضوع للأشعة، لذلك لا نعرف حجمها".

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وعن معسكر الفريق في مدينة 6 أكتوبر، قال عبد الوهاب لـFilGoal.com: "المعسكر ناجح والمدرب اطمئن على قوام الفريق، ومن مكاسب المعسكر امتلاك عناصر شابة بجانب الخبرة، وكان لهم دورا في الفوز على الاتصالات ونالت إعجاب الجهاز الفني".

وأتم "الزمالك كان سيشارك في بطولة ودية بقطر تنطلق يوم 6 أكتوبر، لكن تعذر السفر بسبب التطعيم الخاص بكورونا، وربما تتأجل البطولة لإتاحة الفرصة للزمالك كي يشارك.

الزمالك إدجار سوزا كرة سلة
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