حجازي يسجل ويحسم دربي جدة ويقود الاتحاد للاستمرار على الصدارة

الجمعة، 01 أكتوبر 2021 - 21:31

كتب : أحمد أباظة

أحمد حجازي يسجل في مرمى أهلي جدة

بمشاركة وتسجيل مدافعه المصري أحمد حجازي، تغلب الاتحاد على الأهلي بهدفين دون رد في "دربي جدة" الذي جمعهما ضمن منافسات الأسبوع السابع لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

أولى المحاولات الجادة أتت في الدقيقة 12 لصالح الأهلي بركلة حرة لعبها عمر السومة ولكن تصدى لها مارسيلو جروهي حارس مرمى الاتحاد.

وفي الدقيقة 18 كاد الاتحاد أن يفتتح التسجيل بواسطة عبد الرحمن العبود ولكن نجح محمد العويس في التصدي.

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مرة أخرى يشارف الأهلي على التقدم في الدقيقة 42 بركنية حولها أليوسكي إلى عرضية داخل المنطقة لتصل إلى محمد الخبراني الذي ارتطمت تسديدته بالعارضة، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وبعد انطلاق الشوط الثاني، تحديدا في الدقيقة 50 أتى أول الأهداف لصالح الاتحاد بواسطة حمدان الشمراني، بعد ركلة حرة من اليمين أرسلها إيجور كورونادو باتجاهه.

كاد أحمد حجازي أن يسجل الهدف الثاني لصالح الاتحاد في الدقيقة 56 من ركنية، حيث سدد بالقدم ولكن نجح محمد العويس في التصدي، فيما اقترب الأهلي من التعادل بواسطة السومة من ركلة حرة، ولكن جروهي تمكن من الإبعاد إلى ركنية.

وفي الدقيقة 80 نجح حجازي في التسجيل هذه المرة من ركنية ثانية أرسلها إيجور كورونادو، حيث قابلها المدافع المصري برأسية قوية ارتطمت بالعارضة من الأسفل وسكنت الشباك.

بهذا الفوز يرفع الاتحاد رصيده إلى 16 نقطة على صدارة ترتيب الدوري السعودي بفارق نقطتين عن ضمك صاحب المركز الثاني، فيما يتجمد رصيد الأهلي عند 5 نقاط في المركز الثالث عشر.

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