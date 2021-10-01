الودية الثانية.. المصري يهزم العبور بخماسية

حسم النادي المصري مباراته الودية الثانية على حساب فريق العبور بخماسية.

وفاز المصري على العبور السكندري بخمسة أهداف مقابل لا شيء على ملعب برج العرب الفرعي، ضمن معسكر النادي البورسعيدي لبداية الموسم المقبل.

انتهى الشوط الأول للمباراة بتقدم المصري بثلاثية نظيفة، إذ تقدم أوستين أموتو بالهدف الأول في الدقيقة الثالثة عشر بعد تمريرة بينية جميلة من المتألق محمد عنتر ليقابلها أموتو بهدوء على يسار الحارس محرزًا الهدف الأول للمصري، فيما أضاف إسلام عطية الهدف الثاني للمصري في الدقيقة الثامنة والعشرين من تسديدة قوية من حدود منطقة الجزاء سكنت الزاوية اليمنى العليا للحارس.

وترجم محمد عنتر مجهوده الوافر خلال الشوط الأول بإحرازه الهدف الثالث في الدقيقة الأربعين من ركلة جزاء تسبب فيها اللاعب نفسه لينتهي الشوط الأول بتقدم المصري بثلاثة أهداف للا شيء.

وفي الدقيقة الخامسة عشر من الشوط الثاني، دفع معين الشعباني بتشكيل مغاير تمامًا لتشكيل الشوط الأول مع الدفع بعدد من اللاعبين في مراكز جديدة مثل أسامة الجزار الذي شغل مركز الظهير الأيمن، وكذا زياد فرج الذي شغل مركز الظهير الأيسر ومصطفى سلطان الذي لعب في مركز لاعب خط الوسط المدافع.

وشهد هذا الشوط إحراز المصري للهدف الرابع في الدقيقة السابعة والثلاثين من ركلة جزاء سددها بنجاح محمد بلح بعد أن تسبب فيها زياد فرج الذي راوغ أكثر من لاعب قبل أن يتعرض للعرقلة، فيما أضاف حسين رجب الهدف الخامس في الدقيقة الرابعة والأربعين من جملة تكتيكية بدأها اللاعب نفسه والذي مرر كرة بينية لزميله أحمد الشيخ الذي أعادها عرضية جميلة إلى حسين رجب المنطلق من الخلف ليسددها قوية تسكن الزاوية البعيدة للحارس ليطلق بعدها حكم المباراة صافرته معلنًا نهاية المباراة بفوز المصري بخماسية.

ويستعد المصري لمواجهة ريفينيو أوثورتيز الأوغندي في دور الـ32 لبطولة الكونفدرالية الإفريقية يوم 16 أكتوبر الجاري.