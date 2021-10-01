تيباس: برشلونة ناد كبير وسيعود.. وريال مدريد قام بعمل مميز خلال الوباء

تحدث خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسبانية عن الاضطرابات الحالية في وضع برشلونة وريال مدريد، خلال حفل سفراء الليجا في مدينة مدريد.

وقال تيباس عن برشلونة: "سنرى البارسا مرة اخرى كبيرا جدا في الليجا وفي دوري أبطال أوروبا، البارسا ناد كبير، وسيعود".

وأضاف: "الأندية تمر بلحظات مؤسسية جيدة، وسيئة، وبرشلونة ناد كبير، وأي مشكلة بالتأكيد ستكون كبيرة جدا في هذا النادي، ولكن مهلا، الأندية الكبيرة تأتي في المقدمة، وتاريخ البارسا كبير، بالتأكيد سيمضي قدما للأمام، ونأمل في اتخاذ القرارات الصحيحة بالنسبة لهم".

وتابع "تم تضخيم أزمة البارسا المالية بشكل كبير من البعض، بشكل مبالغ فيه، برشلونة كونه عظيما، فقد تم تضخيم كل شيء حوله، وضع النادي المالي سيتم إصلاحه في غضون أسبوع أو أسبوعين".

وعن ريال مدريد قال تيباس: "ريال مدريد هو النادي الذي يمتلك هامشا أكبر للرواتب في الدوري الإسباني"

وأوضح: "في فترة الوباء قاموا بعمل جيد جدا، لم يخسروا المال، لكنهم وضعوا حدا لرواتبهم وهو أيضا ساهم في تطور وضعهم".

يذكر أن ريال مدريد يحتل المركز الأول في صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 17 نقطة، فيما يأتي برشلونة في المركز السادس برصيد 12 نقطة.