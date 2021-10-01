تيباس: برشلونة ناد كبير وسيعود.. وريال مدريد قام بعمل مميز خلال الوباء

الجمعة، 01 أكتوبر 2021 - 21:32

كتب : عمر خالد

خافيير تيباس

تحدث خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسبانية عن الاضطرابات الحالية في وضع برشلونة وريال مدريد، خلال حفل سفراء الليجا في مدينة مدريد.

وقال تيباس عن برشلونة: "سنرى البارسا مرة اخرى كبيرا جدا في الليجا وفي دوري أبطال أوروبا، البارسا ناد كبير، وسيعود".

وأضاف: "الأندية تمر بلحظات مؤسسية جيدة، وسيئة، وبرشلونة ناد كبير، وأي مشكلة بالتأكيد ستكون كبيرة جدا في هذا النادي، ولكن مهلا، الأندية الكبيرة تأتي في المقدمة، وتاريخ البارسا كبير، بالتأكيد سيمضي قدما للأمام، ونأمل في اتخاذ القرارات الصحيحة بالنسبة لهم".

أخبار متعلقة
مؤتمر توخيل: نفتقد كانتي وماونت.. هل يلعب جيمس كرة الماء؟ جاياردو عن تدريب برشلونة: فكرت في عدم حضور المؤتمر تفاديا لهذا السؤال غموض في حالة راموس.. البداية تؤجل إلى نهاية التوقف الدولي سبورت: اتصالات مستمرة بين لابورتا ووكيل فاتي للتجديد

وتابع "تم تضخيم أزمة البارسا المالية بشكل كبير من البعض، بشكل مبالغ فيه، برشلونة كونه عظيما، فقد تم تضخيم كل شيء حوله، وضع النادي المالي سيتم إصلاحه في غضون أسبوع أو أسبوعين".

وعن ريال مدريد قال تيباس: "ريال مدريد هو النادي الذي يمتلك هامشا أكبر للرواتب في الدوري الإسباني"

وأوضح: "في فترة الوباء قاموا بعمل جيد جدا، لم يخسروا المال، لكنهم وضعوا حدا لرواتبهم وهو أيضا ساهم في تطور وضعهم".

يذكر أن ريال مدريد يحتل المركز الأول في صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 17 نقطة، فيما يأتي برشلونة في المركز السادس برصيد 12 نقطة.

خافيير تيباس برشلونة ريال مدريد الدوري الإسباني
نرشح لكم
أخر الأخبار
كرة سلة – الاتحاد السكندري يواصل انتصاراته في البطولة العربية ويتجاوز اتحاد الفتح دقيقة | رياضات أخرى
سلة – الزمالك يكشف لـ في الجول إصابة محترف الفريق.. وموعد إعلان مدة غيابه 35 دقيقة | رياضات أخرى
تيباس: برشلونة ناد كبير وسيعود.. وريال مدريد قام بعمل مميز خلال الوباء 43 دقيقة | الدوري الإسباني
حجازي يسجل ويحسم دربي جدة ويقود الاتحاد للاستمرار على الصدارة 44 دقيقة | المحترفون
الودية الثانية.. المصري يهزم العبور بخماسية 45 دقيقة | الدوري المصري
مؤتمر توخيل: نفتقد كانتي وماونت.. هل يلعب جيمس كرة الماء؟ ساعة | الدوري الإنجليزي
سبورت: اتصالات مستمرة بين لابورتا ووكيل فاتي للتجديد ساعة | أوروبا
الزمالك يحدد مواعيد سفره إلى كينيا لمواجهة توسكر "على ثلاث مراحل" 2 ساعة | مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ثنائية صلاح ضد بورتو تحقق 3 أرقام تاريخية للملك المصري 2 قائمة كيروش المحلية الأولى – 3 وجوه جديدة.. وغياب صلاح محسن وعمر جابر عن مباراة ليبيريا 3 قائمة منتخب مصر – استبعاد شريف وأفشة ودخول فتحي وياسر إبراهيم أمام ليبيا 4 تقييم صلاح أمام بورتو من الصحف الإنجليزية