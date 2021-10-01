الزمالك يحدد مواعيد سفره إلى كينيا لمواجهة توسكر "على ثلاث مراحل"

حدد الزمالك مواعيد سفر الفريق إلى كينيا لمواجهة توسكر الكيني في دوري أبطال إفريقيا.

وقال منتصر الربلاوي المدير الإداري لفريق الزمالك في تصريحات لموقع النادي الرسمي: "الفريق سيسافر على ثلاث مراحل لمواجهة توسكر.

وحسب موقع الزمالك الرسمي، فإن الوفد الأول يصل كينيا يوم 10 أكتوبر، ويضم أحمد إبراهيم إداري شؤون اللاعبين، ومحمد أسامة رئيس الجهاز الطبي، بالإضافة إلى شيف خاص مع البعثة.

والوفد الثاني يضم لاعبي الفريق والجهاز الفني يصل 11 أكتوبر.

وأخيرا، سيضم الوفد الثالث، اللاعبين الدوليين ويصل يوم 13 أكتوبر.

وفضل الفرنسي باتريس كارتيرون السفر مبكرا إلى كينيا كي يتأقلم اللاعبون على الأجواء وأرضية الملعب قبل المباراة.

وتقام مباراة الذهاب لدور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا يوم 16 أكتوبر في كينيا، على أن تكون مباراة الإياب في مصر.