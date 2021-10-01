سبورت: اتصالات مستمرة بين لابورتا ووكيل فاتي للتجديد

الجمعة، 01 أكتوبر 2021 - 20:17

كتب : عمر خالد

لاعبو برشلونة يحتفلون بهدف أنسو فاتي في ليفانتي

يبدأ نادي برشلونة محاولة تجديد عقد لاعبه الشاب أنسو فاتي في الفترة المقبلة، حتى يتجنب رحيله مجانا وفقدان خدمات لاعبه رقم 10.

وذكرت صحيفة سبورت الإسبانية أن إدارة خوان لابورتا تجري اتصالات مع خورخي مينديز وكيل اللاعب أنسو فاتي من أجل تجديد العقد.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أنه كان هناك اجتماع في العاصمة البرتغالية لشبونة تم خلاله مناقشة العديد من التفاصيل منها عقد فاتي.

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وتابع التقرير الإسباني أن من حضر الاجتماع هو الرئيس لاوبرتا، والنائب الأول له رفائيل يوستي، ولم يتمكن وكيل فاتي خورخي مينديز من الحضور، ولكن حضر عنه ممثلين للاجتماع.

وأشار التقرير إلى اتفاق الطرفين على مواصلة الاتصالات بينهما للوصول إلى اتفاق لتجديد عقد فاتي، والذي ينتهي عقده في صيف 2022 مع خيار التجديد لموسمين إضافيين.

واختتمت الصحيفة الإسبانية تقريرها بأن برشلونة يعتبر فاتي هو الركن الأساسي للفريق ويريد حماية مستقبله في أسرع وقت ممكن، خصوصا بعد ما حدث مع إلايش موريبا، الذي انتقل إلى صفوف لايبزيج الألماني.

يذكر أن أنسو فاتي ظهر لأول مرة مع فريق برشلونة الأول تحت قيادة إرنستو فالفيردي عام 2019 ولعب حتى الأن 45 مباراة رسمية وأحرز 14 هدفًا.

أنسو فاتي برشلونة الدوري الإسباني
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