غموض في حالة راموس.. البداية تؤجل إلى نهاية التوقف الدولي

الجمعة، 01 أكتوبر 2021 - 20:07

كتب : أحمد أباظة

سيرخيو راموس - باريس سان جيرمان

لا يزال الغموض يكتنف مستقبل سيرخيو راموس نجم باريس سان جيرمان الفرنسي الجديد، وذلك مع استمرار محاولاته للتعافي واللحاق بركب الموسم الحالي.

وعانى راموس من إصابة كلفته الغياب عن منتخب إسبانيا في يورو 2020 المؤجلة من صيف العام الماضي، كما تم الإعلان عن انتقاله إلى باريس في صفقة انتقال حر، خلع بمقتضاها شارة قيادة ريال مدريد.

كان ذلك أحد أول وأبرز التعاقدات التي أبرمها فريق العاصمة الفرنسية في يوليو الماضي، والذي ضم أيضا المغربي أشرف حكيمي والهولندي جورجينيو فينالدوم والإيطالي جيانلويجي دوناروما، بالإضافة إلى أسطورة برشلونة ليونيل ميسي.

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ولكن، جميع الأسماء السابقة حظت ببدايتها في حديقة الأمراء عدا راموس حتى الآن، وبحسب التقارير التي أوردتها صحيفة "أس" الإسبانية، فإنه لا يوجد من يقدر على تحديد وقت معين لعودته حتى الآن.

وكان راموس يعاني من آلام عضلية منعته من المشاركة في الفترة التحضيرية لبدء الموسم الجديد، وفي بادئ الأمر قالت مصادر من باريس سان جيرمان أنه سيكون جاهزا للعب بعد نهاية التوقف الدولي في سبتمبر الماضي.

لم يحدث هذا بطبيعة الحال بسبب تعرضه لإصابة جديدة في الساق، أدت إلى عدم تحديد النادي لأي موعد يخص عودته، وبالتالي من الصعب أن نراه في المباراة الأخيرة قبل التوقف الدولي، والتي ستكون ضد رين في الدوري الفرنسي.

ويبقى الموقف الرسمي أن ماوريسيو بوكيتينو مدرب الفريق لا ينوي اتخاذ أي مخاطرات غير ضرورية بشأن حالة أسطورة ريال مدريد، ويشاطره في ذلك الطاقم الطبي، لتتأجل مسألته بالكامل إلى ما بعد توقف أكتوبر الدولي.

راموس باريس سان جيرمان الدوري الفرنسي
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