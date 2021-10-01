جاياردو عن تدريب برشلونة: فكرت في عدم حضور المؤتمر تفاديا لهذا السؤال

الجمعة، 01 أكتوبر 2021 - 19:44

كتب : أحمد أباظة

مارسيلو جاياردو - ريفر بليت

رفض مارسيلو جاياردو مدرب ريفربليت الأرجنتيني الحديث عن أنباء مفاوضات برشلونة الإسباني معه، إلا أنه في الوقت ذاته لم يعلن نفيا قاطعا لهذه الأنباء.

ويأتي ذلك الحديث قبل خوض قمة مباريات الدوري الأرجنتيني ضد الغريم بوكا جونيورز، والمقرر لها الأحد الثالث من أكتوبر الجاري.

وقال جاياردو في مؤتمر صحفي: "كنت أملك بعض الحيرة بشأن الظهور في هذا المؤتمر بسبب ما قيل، وكوني أعرف أني سأضطر للإجابة على سؤال لا أريد الحديث عنه لأني أولا أركز على مباراة الأحد".

أخبار متعلقة
مؤتمر كومان "المبتسم": إن رحلت عليكم تذكر صباح الخير.. ولا أعرف شيئا عن مستقبلي سبورت: برشلونة اتخذ قرار إقالة كومان إنريكي يرد على شائعات ترك منتخب إسبانيا وخلافة كومان في برشلونة

وأضاف "ثانيا، لأن الكل يعرف بالفعل أن تفكيري وقراري هو إكمال عقدي، وأني لا أملك أي سبب للتشتت بأشياء أخرى. أنا في كامل تركيزي".

وأوضح "لدي الالتزام التعاقدي الذي يفرض بقائي مركزا على ما يتوجب فعله وما أمثله كمدرب لفريق مثل ريفر".

وبسؤاله عن تواصل برشلونة معه حتى الآن قال جاياردو: "إذا تواصلوا معي أو لا، ما الفكرة؟ الشيء الوحيد الذي يمكنني قوله هو أن تركيزي على مباراة الأحد وأيضا على إنهاء عقدي مع ريفر".

كلمات جاياردو التي تحمل في ظاهرها استبعاد تام لإمكانية توليه قيادة برشلونة في اللحظة الحالية، لا تعني أنه خارج سباق المرشحين، فهذا العقد الذي يرغب في إنهائه، سيبلغ نهايته في ديسمبر القادم بالفعل.

وإن كان المدرب الحالي رونالد كومان ليس مرشحا للاستمرار حتى ديسمبر، فإن إمكانية التعاقد تفتح الباب أمام احتمالين، الأول هو استمرار كومان للمزيد من الوقت حتى ينهي مدرب ريفربليت ما تبقى من عقده، والثاني هو تولي مدرب مؤقت للمسئولية كفترة انتقالية بين الرجلين.

جاياردو برشلونة كومان الدوري الإسباني
نرشح لكم
أخر الأخبار
مؤتمر توخيل: نفتقد كانتي وماونت.. هل يلعب جيمس كرة الماء؟ ساعة | الدوري الإنجليزي
سبورت: اتصالات مستمرة بين لابورتا ووكيل فاتي للتجديد ساعة | أوروبا
الزمالك يحدد مواعيد سفره إلى كينيا لمواجهة توسكر "على ثلاث مراحل" ساعة | مصر
غموض في حالة راموس.. البداية تؤجل إلى نهاية التوقف الدولي ساعة | الدوري الفرنسي
جاياردو عن تدريب برشلونة: فكرت في عدم حضور المؤتمر تفاديا لهذا السؤال ساعة | أمريكا
مصدر مقرب من شريف وأفشة يكشف لـ في الجول تفسير المنتخب لقرار استبعادهما ساعة | منتخب مصر
مصدر من المنتخب لـ في الجول: استبعاد أفشة ومحمد شريف ليس لأسباب طبية أو انضباطية ساعة | منتخب مصر
قائمة منتخب مصر – استبعاد شريف وأفشة ودخول فتحي وياسر إبراهيم أمام ليبيا 3 ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ثنائية صلاح ضد بورتو تحقق 3 أرقام تاريخية للملك المصري 2 قائمة كيروش المحلية الأولى – 3 وجوه جديدة.. وغياب صلاح محسن وعمر جابر عن مباراة ليبيريا 3 تقييم صلاح أمام بورتو من الصحف الإنجليزية 4 قائمة منتخب مصر – استبعاد شريف وأفشة ودخول فتحي وياسر إبراهيم أمام ليبيا