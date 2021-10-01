مصدر من المنتخب لـ في الجول: استبعاد أفشة ومحمد شريف ليس لأسباب طبية أو انضباطية

الجمعة، 01 أكتوبر 2021 - 19:30

كتب : أحمد العريان

محمد شريف - مصر وليبريا

كشف مصدر من منتخب مصر عن أسباب استبعاد محمد شريف، ومحمد مجدي "أفشة" لاعبا المنتخب من القائمة النهائية أمام ليبيا.

وقال مصدر مسؤول من منتخب مصر في تصريحات لـFilGoal.com: "استبعاد أفشة ومحمد شريف هو قرار من كارلوس كيروش، وليس لأسباب طبية أو انضباطية".

وأضاف "الفريق لم يخضع لقياسات بدنية بسبب ضغط الوقت المتاح في المعسكر، لكن تدربنا 4 أيام وخضنا ودية ليبيريا فقط".

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كان منتخب مصر قد أعلن قائمته النهائية لمواجهتي ليبيا المقبلتين، وشهدت العديد من المفاجآت، على رأسها استبعاد محمد شريف، ومحمد مجدي "أفشة" لاعبا الأهلي.

وشهدت القائمة أيضا انضمام أحمد فتحي لاعب بيراميدز، وياسر إبراهيم لاعب الأهلي، رغم عدم تواجدهما في القائمة الأولى للمنتخب.

منتخب مصر خاض مباراة ودية أمس الخميس أمام ليبيريا، حسمها الفراعنة بهدفين مقابل لا شيء، سجلهما محمد شريف.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة ليبيا يومي 8 و11 أكتوبر الجاري، ضمن الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس العالم 2022.

منتخب مصر محمد شريف محمد مجدي أفشة
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