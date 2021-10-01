مصدر من الوداد لـ في الجول: صفقة وليد الكرتي إلى بيراميدز تمت

الجمعة، 01 أكتوبر 2021 - 17:49

كتب : محمد عبد العظيم

وليد الكرتي الوداد

كشف مصدر من الوداد البيضاوي بأن وليد الكرتي لاعب وسط الفريق أتم انتقاله إلى نادي بيراميدز بالفعل.

وقال مصدر من الوداد في تصريحات لـFilGoal.com: "صفقة وليد الكرتي لـ بيراميدز تمت، وذلك بعدما تم الاتفاق على كافة التفاصيل".

وأضاف "الصفقة توقفت بعض الشيء الأيام الماضية بسبب بعض التفاصيل، لكن انتهت كافة العواقب".

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وأتم "بيراميدز قام بتجهيز تأشيرة حضور اللاعب للقاهرة، ويتبقى توقيع العقود فقط".

وليد الكرتي يلعب مع نادي الوداد منذ عام 2013، بعدما انضم لهم قادما من أوليمبك خريبكة.

صاحب الـ27 عاما شارك حتى الآن في 7 مباريات هذا الموسم رفقة الوداد. سجل ثلاثة أهداف وصنع هدفين آخرين.

ويملك الكرتي مباراتين دوليتين رفقة منتخب المغرب، كانتا أمام النيجر، وليبيا عام 2019، سجل فيهما هدفا أمام النيجر.

في الدوري الوداد وليد كرتي
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