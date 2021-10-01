الدرجة الثانية – صدام "عريق" وإثارة من 7 أهداف.. ولاعب يسجل ويخلع القميص ويُطرَد

شهدت مباريات الجولة الأولى من الدرجة الثانية عن مجموعة القاهرة، إثارة كبيرة وأحداث مثيرة.

وفاز الداخلية على ضيفه بتروجت بأربعة أهداف مقابل ثلاثة بإستاد كلية الشرطة.

الداخلية الذي يقوده سيد عيد سجل أهدافه بواسطة إسماعيل بامبا، وأسامة كاجو، ومحمود حكيم، والبديل سمير فكري.

بينما سجل بتروجت –الذي يقوده ربيع ياسين- أهدافه عن طريق إسلام كانو، وعبد الرحمن السكران، وحسام البدري.

وفي مباراة "عريقة"، تعادل بورفؤاد أمام ضيفه السكة الحديد بهدف لكل طرف.

سجل لـ بورفؤاد عبد الله عبد الرؤوف، فيما سجّل للسكة محمد ريعو من ركلة جزاء.

وشهدت المباراة طرد أمير عزمي مجاهد المدير الفني للسكة الحديد.

وجمعت المباراة بين أقدم ناديين في مصر، إذ تأسس بورفؤاد عام 1902، بينما تأسس السكة الحديد عام 1903.

كما أنهما تواجدا في النسخة الأولى على الإطلاق للدوري المصري الممتاز موسم 1948\1949، وللمصادفة، فقد التقيا أيضا بأول جولة وانتهت كذلك المباراة بالتعادل لكن بثلاثة أهداف لكل طرف حينها.

ونقلت صفحة بورفؤاد على فيسبوك المباراة في بث مباشر باستخدام 3 كاميرات مختلفة.

وبدأ الترسانة الموسم بخسارة أمام ضيفه بورتو السويس بهدفين مقابل هدف واحد بملعب حسن الشاذلي.

تقدّم أحمد العش للترسانة، لكن بورتو تعادل بواسطة محمد شاهين في الدقيقة 80.

وفي تطور سريع للأحداث، سجّل شاهين هدف الانتصار لـ بورتو في الدقيقة 83، وفي تصرف غير مفهوم خلع قميصه وتحصل على بطاقة صفراء ثانية، رغم وجود بطاقة في رصيده، ليغادر الملعب مطرودا.

كما شهدت المباراة طرد زميله محمود حرشة.

ونُقلَت المباراة عبر فيسبوك وتم بثها بواسطة 7 كاميرات.

وفي مباراة أخرى، فاز زد بقيادة إسماعيل يوسف على مضيفه منتخب السويس بهدف وحيد سجله محمد أشرف.

كما بدأ وادي دجلة مشوار الدرجة الثانية بفوز عريض على ضيفه بنها بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.

وسجل أهداف دجلة: محمد ثابت –بالخطأ في مرماه، ومصطفى طلعت، ورفيق كابو في مناسبتين. بينما سجّل إسلام أسامة هدف بنها الوحيد.

بدوره تعادل الإنتاج الحربي أمام مضيفه المصرية للاتصالات بهدف لكل طرف.

وتقدّم الإنتاج عن طريق حسن ياسين في الشوط لأول، لكن الاتصالات تعادل في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للمباراة بهدف أحمد هاشم من ركلة جزاء.

وتُستكمَل مباريات الجولة غدا السبت بمواجهة بلبيس والمريخ، بينما تأجلت مباراة القناة والنصر ليوم 25 نوفمبر المقبل.