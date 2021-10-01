خروج بيليه من المستشفى

خرج الأسطورة البرازيلية بيليه من المستشفى بعد خضوعه لعملية جراحية بعد إصابته بورم في القولون.

وأجرى بيليه العملية الجراحية في أحد مستشفيات ولاية ساو باولو في الرابع من سبتمبر الماضي.

وغادر بيليه (80 عاما) العناية المركزة بعد 10 أيام من العملية لكن أعيد لها بعد ذلك بلقيل "كإجراء وقائي".

وقال بيليه عبر صفحته على "فيسبوك": "أنا سعيد للغاية بالعودة إلى المنزل".

وأضاف "أود أن أشكر فريق مستشفى ألبرت أينشتاين بأكمله، الذين جعلوا إقامتي ممتعة، مع ترحيب إنساني وحنون للغاية. شكرا أيضا لكم جميعا، الذين يكملون حياتي من بعيد بالعديد من رسائل الحب".

واكتشف الورم في 31 أغسطس الماضي أثناء إجراء اختبارات روتينية.

ومن المقرر أن يستمر الأسطورة البرازيلية في الخضوع للعلاج الكيميائي.

بيليه هو الوحيد الفائز بلقب كأس العالم 3 مرات كلاعب في نسخ، 1958 و1962 و1970.

وهو واحد من 4 لاعبين سجلوا في 4 نسخ من كأس العالم عبر التاريخ.