سباليتي مدرب سبتمبر في الدوري الإيطالي

أعلنت رابطة الدوري الإيطالي اليوم الجمعة حصول لوتشيانو سباليتي مدرب نابولي على جائزة أفضل مدرب في شهر سبتمبر.

وحصل سباليتي (62 عاما) على الجائزة باختيار رؤساء تحرير صحف إيطالية.

وصرح لويجي دي سييرفو رئيس رابطة الدوري "سعداء بمنح سباليتي أول جائزة لمدرب الشهر، الذي أثبت مرة أخرى أنه أحد أهم المدربين في أوروبا".

وأضاف "خبرته وقدرته على إخراج أفضل ما في لاعبيه قادتا نابولي لتقديم مستويات رائعة. فاز بأول 6 مباريات في الدوري، ثاني أفضل خط هجوم بـ16 هدفا، وأفضل دفاع باستقبال هدفين، كل ذلك يعكس العمل الذي قام به المدرب المتصدر لترتيب الدوري".

وحقق نابولي 5 انتصارات في الدوري خلال الشهر المنصرم ليحقق انطلاقة مميزة جعلته يتصدر ترتيب البطولة بالعلامة الكاملة.

ويحل الفريق ضيفا على فيورنتينا يوم الأحد في الجولة السابعة.

ونابولي هو تاسع فريق يقوده سباليتي الذي درب إمبولي وسامبدوريا وفينيتسيا وأودينيزي وأنكونا وروما وزينيت سان بطرسبرج وإنتر ميلان.

وحقق سباليتي 7 ألقاب كمدرب.