سباليتي مدرب سبتمبر في الدوري الإيطالي

الجمعة، 01 أكتوبر 2021 - 15:50

كتب : FilGoal

لوسيانو سباليتي

أعلنت رابطة الدوري الإيطالي اليوم الجمعة حصول لوتشيانو سباليتي مدرب نابولي على جائزة أفضل مدرب في شهر سبتمبر.

وحصل سباليتي (62 عاما) على الجائزة باختيار رؤساء تحرير صحف إيطالية.

وصرح لويجي دي سييرفو رئيس رابطة الدوري "سعداء بمنح سباليتي أول جائزة لمدرب الشهر، الذي أثبت مرة أخرى أنه أحد أهم المدربين في أوروبا".

أخبار متعلقة
مؤتمر سولشاير: فان دي بيك؟ لدي رقم قياسي في مشاركتي كبديل.. وما يحدث معنا ليس له تفسير كاف يحدد موعد مواجهة بيراميدز وعزام في الكونفدرالية خبر في الجول - الإسماعيلي يفاوض الأهلي الطرابلسي للحصول على الترهوني مؤتمر جوارديولا: كلوب ساعدني لأصبح مدربا أفضل.. ولا أعلم سبب عدم فوزنا في أنفيلد

وأضاف "خبرته وقدرته على إخراج أفضل ما في لاعبيه قادتا نابولي لتقديم مستويات رائعة. فاز بأول 6 مباريات في الدوري، ثاني أفضل خط هجوم بـ16 هدفا، وأفضل دفاع باستقبال هدفين، كل ذلك يعكس العمل الذي قام به المدرب المتصدر لترتيب الدوري".

وحقق نابولي 5 انتصارات في الدوري خلال الشهر المنصرم ليحقق انطلاقة مميزة جعلته يتصدر ترتيب البطولة بالعلامة الكاملة.

ويحل الفريق ضيفا على فيورنتينا يوم الأحد في الجولة السابعة.

ونابولي هو تاسع فريق يقوده سباليتي الذي درب إمبولي وسامبدوريا وفينيتسيا وأودينيزي وأنكونا وروما وزينيت سان بطرسبرج وإنتر ميلان.

وحقق سباليتي 7 ألقاب كمدرب.

الدوري الإيطالي نابولي سباليتي
نرشح لكم
أخر الأخبار
حسام عاشور يوضح لـ في الجول حقيقة اعتزاله 27 دقيقة | مصر
أرتيتا: لست راضيا عن التعادل مع برايتون وكنا نستحق أكثر من ذلك 33 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الزمالك لـ في الجول: لجنة تنقية العضويات في النادي منذ السبت الماضي.. وهذا مصير الانتخابات 35 دقيقة | مصر
مباشر في إسبانيا - أتليتكو مدريد (2) (0) برشلونة.. كوتينيو يهدر بغرابة ساعة | الدوري الإسباني
وزارة الرياضة لـ في الجول: ما حدث في الزمالك إجراء طبيعي ولا مد للجنة المعينة.. والانتخابات ستقام ساعة | مصر
انتصارات أرسنال تتوقف أمام برايتون بتعادل غير مفيد للفريقين ساعة | الدوري الإنجليزي
النقاط أهم من عدد المشجعين.. لوكاتيلي يقود يوفنتوس لفوز قاتل في ديربي تورينو 2 ساعة | الدوري الإيطالي
التشكيل – نيكو وجافي أساسيان مع برشلونة.. وسواريز يقود هجوم أتليتكو 2 ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ثنائية صلاح ضد بورتو تحقق 3 أرقام تاريخية للملك المصري 2 مصدر مقرب من شريف وأفشة يكشف لـ في الجول تفسير المنتخب لقرار استبعادهما 3 قائمة منتخب مصر – استبعاد شريف وأفشة ودخول فتحي وياسر إبراهيم أمام ليبيا 4 قائمة كيروش المحلية الأولى – 3 وجوه جديدة.. وغياب صلاح محسن وعمر جابر عن مباراة ليبيريا