خبر في الجول - الإسماعيلي يفاوض الأهلي الطرابلسي للحصول على الترهوني

لا يزال الإسماعيلي يسعى للحصول على خدمات الجناح الليبي محمد الترهوني.

محمد الترهوني النادي : الأهلي الطرابلسي الإسماعيلي

فبعدما وقع اللاعب البالغ عمره 30 عاما لفريق الدراويش تبين انضمامه بالفعل لنادي الأهلي المنتمي لطرابلس الليبية.

وعلم FilGoal.com أن الأهلي طلب من الإسماعيلي 400 ألف دولار للاستغناء عن لاعب منتخب فرسان المتوسط.

لكن يتفاوض الإسماعيلي لتخفيض المبلغ.

ولعب الترهوني للاتحاد والأهلي المنتميين لطرابلس الليبية قبل أن ينتقل لسموحة في يوليو 2019.

لكنه رحل عن الفريق السكندري منذ أشهر، قبل أن يعود للأهلي.

ومثل الترهوني منتخب ليبيا في 6 مباريات ويستعد للانضمام لمعسكر بلده قبل مواجهة مصر في 8 و11 أكتوبر الجاري ضمن تصفيات كأس العالم 2022.

وشارك الترهوني في 30 مباراة من الدوري المصري الممتاز وسجل هدفا وأرسل تمريرتين حاسمتين.