في الجول يكشف قيمة انتقال ناصر ماهر من الأهلي إلى فيوتشر

علم FilGoal.com التفاصيل المالية لصفقة انتقال اللاعب ناصر ماهر من الأهلي إلى فيوتشر.

ورحل ناصر (24 عاما) عن الأهلي اليوم الجمعة لينضم إلى فيوتشر الذي يستعد لأول مرة في تاريخه للمشاركة في الدوري المصري الممتاز.

وانتقل ماهر، الذي شارك مع منتخب مصر في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، إلى فيوتشر مقابل 18 مليون جنيه.

القيمة الأساسية للصفقة تساوي 13 مليونا بينما 5 ملايين تدفع كامتيازات.

وللأهلي الحق في الحصول على 30% من نسبة بيع فيوتشر للاعب إلى أي ناد آخر.

لعب ناصر لبتروجت وسموحة على سبيل الإعارة من الأهلي، وشارك مع الأخير إجمالا في 44 مباراة وسجل 3 أهداف وأرسل 3 تمريرات حاسمة.

والتحق ناصر بجوزيف نجويم وأيمن الصفاقسي وسعد سمير ومحمود مرعي ومحمود عبد الرحيم "جنش" وغنام محمد وكريم وليد "نيدفيد" وأحمد عاطف ومصطفى البدري وفارس طارق وطارق طه ومروان محسن ومحمد فاروق ومحمود رزق ومحمد عبد المنعم ومحمود شعبان وديواسي تايلور المنضمين حديثا إلى فيوتشر.