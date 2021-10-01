في الدرجة الثانية - القناة يتعاقد مع محمد صالح مدافع المصري السابق الجمعة، 01 أكتوبر 2021 - 13:44 كتب : ياسر الشريف محمد صالح - القناة القناة المصري الإسماعيلي في الدرجة الثانية نرشح لكم أخر الأخبار مؤتمر كلوب: سيتي أفضل فريق في أوروبا.. وسأكون جيمس بوند سيئ 33 دقيقة | الدوري الإنجليزي بريميرليج يسمح للاعبين الحاصلين على جرعتي اللقاح بالسفر لدول "الدائرة الحمراء" 37 دقيقة | الدوري الإنجليزي في الدرجة الثانية - القناة يتعاقد مع محمد صالح مدافع المصري السابق ساعة | الدرجة الثانية ناصر ماهر يعلن رحيله عن الأهلي ساعة | الدوري المصري مؤتمر كومان "المبتسم": إن رحلت عليكم تذكر صباح الخير.. ولا أعرف شيئا عن مستقبلي ساعة | الدوري الإسباني تقرير تركي: بوردو سيحاول ضم مصطفى محمد مجددا في يناير ساعة | المحترفون لا جازيتا ديلو سبورت: هالاند يطلب راتبا خياليا للانضمام لـ باريس سان جيرمان 2 ساعة | الدوري الفرنسي كوبا سود أمريكانا - البرازيل تهيمن.. باراناينسي يضرب موعدا تاريخيا في النهائي مع براجانتينو 2 ساعة | أمريكا التعليقات برجاء تفعيل الJavaScript لتتمكن من رؤية التغليقات من Disqus. تقرير تركي: بوردو سيحاول ضم مصطفى محمد مجددا في يناير ناصر ماهر يعلن رحيله عن الأهلي بريميرليج يسمح للاعبين الحاصلين على جرعتي اللقاح بالسفر لدول "الدائرة الحمراء" مؤتمر كومان "المبتسم": إن رحلت عليكم تذكر صباح الخير.. ولا أعرف شيئا عن مستقبلي جايمي ريدناب: صلاح يعيش أفضل لحظات مسيرته.. إن ترك سيتي المساحات سيمزقهم الأكثر مشاهدة 1 ثنائية صلاح ضد بورتو تحقق 3 أرقام تاريخية للملك المصري 2 قائمة كيروش المحلية الأولى – 3 وجوه جديدة.. وغياب صلاح محسن وعمر جابر عن مباراة ليبيريا 3 تقييم صلاح أمام بورتو من الصحف الإنجليزية 4 خبر في الجول – انتهاء أزمة قيد الزمالك مع اتحاد الكرة أمس اليوم غدا الدوري الأوروبي 1 ليجا وارسو 0 ليستر سيتي انتهت الدوري الأوروبي 0 أولمبيك مرسيليا 0 جالاتا سراي انتهت الدوري الأوروبي 2 وست هام يونايتد 0 رابيد فيينا انتهت الدوري الأوروبي 1 ريال سوسيداد 1 موناكو انتهت الدوري الأوروبي 2 لاتسيو 0 لوكوموتيف موسكو انتهت الدوري الإسباني - أتليتك بلباو - ديبورتيفو ألافيس لم تبدأ 21:00 الدوري الفرنسي - لانس - ريمس لم تبدأ 21:00 الدوري الإيطالي - كالياري - فينيسيا لم تبدأ 20:45 الدوري الألماني - كولن - جرويتر فيورث لم تبدأ 20:30 دوري كأس الأمير محمد بن سلمان - الاتحاد - الأهلي لم تبدأ 19:20 الدوري الإنجليزي - مانشستر يونايتد - إيفرتون لم تبدأ 13:30 الدوري الإنجليزي - تشيلسي - ساوثامبتون لم تبدأ 16:00 الدوري الإنجليزي - برايتون - أرسنال لم تبدأ 18:30 الدوري الإسباني - أتليتكو مدريد - برشلونة لم تبدأ 21:00 الدوري الإيطالي - تورينو - يوفنتوس لم تبدأ 18:00