ناصر ماهر يعلن رحيله عن الأهلي

الجمعة، 01 أكتوبر 2021 - 13:26

كتب : FilGoal

ناصر ماهر

أعلن اللاعب ناصر ماهر اليوم الجمعة رحيله عن الأهلي تمهيدا لخوض تجربة جديدة في الدوري المصري.

وعلم FilGoal.com في وقت سابق أن ناصر ماهر توصل لاتفاق للانضمام لصفوف فيوتشر الصاعد حديثا للدوري المصري.

وكشف الأهلي اليوم بيع ناصر ماهر (24 عاما) إلى فريق فيوتشر الصاعد حديثا إلى الدوري المصري الممتاز.

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وقال ناصر ماهر عبر حسابه على "إنستجرام": "اليوم أعلن رحيلي عن النادي الأهلي يعلم الله أنني لم أدخر جهدا أو نقطه عرق في سبيل خدمة النادي الأهلي".

وأضاف "اشكر الجمهور السند الحقيقي وشكر زملائي وأتمنى لهم التوفيق وللفريق في ما هو قادم".

ناصر انتقل لفيوتشر بعقد يمتد لأربع سنوات مقبلة حسبما علم FilGoal.com.

لاعب المنتخب الأولمبي خاض مع الأهلي في الموسم الماضي ست مباريات لم يسجل أو يصنع خلالهم أي هدف.

وكان ناصر ماهر يعد هدفا رئيسيا لبيراميدز قبل أن ينجح فيوتشر في إتمام الاتفاق مع الأهلي واللاعب.

ناصر ماهر الأهلي في الدوري فيوتشر
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