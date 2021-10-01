ناصر ماهر يعلن رحيله عن الأهلي

أعلن اللاعب ناصر ماهر اليوم الجمعة رحيله عن الأهلي تمهيدا لخوض تجربة جديدة في الدوري المصري.

وعلم FilGoal.com في وقت سابق أن ناصر ماهر توصل لاتفاق للانضمام لصفوف فيوتشر الصاعد حديثا للدوري المصري.

وكشف الأهلي اليوم بيع ناصر ماهر (24 عاما) إلى فريق فيوتشر الصاعد حديثا إلى الدوري المصري الممتاز.

وقال ناصر ماهر عبر حسابه على "إنستجرام": "اليوم أعلن رحيلي عن النادي الأهلي يعلم الله أنني لم أدخر جهدا أو نقطه عرق في سبيل خدمة النادي الأهلي".

وأضاف "اشكر الجمهور السند الحقيقي وشكر زملائي وأتمنى لهم التوفيق وللفريق في ما هو قادم".

ناصر ماهر عبر حسابه على "إنستجرام" يودع جماهير الأهلي ويعلن رحيله عن الفريق 🔴🦅 pic.twitter.com/ba4HM3jvdZ — FilGoal (@FilGoal) October 1, 2021

ناصر انتقل لفيوتشر بعقد يمتد لأربع سنوات مقبلة حسبما علم FilGoal.com.

لاعب المنتخب الأولمبي خاض مع الأهلي في الموسم الماضي ست مباريات لم يسجل أو يصنع خلالهم أي هدف.

وكان ناصر ماهر يعد هدفا رئيسيا لبيراميدز قبل أن ينجح فيوتشر في إتمام الاتفاق مع الأهلي واللاعب.