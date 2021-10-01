مؤتمر كومان "المبتسم": إن رحلت عليكم تذكر صباح الخير.. ولا أعرف شيئا عن مستقبلي

يبدو أن رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة يريد الظهور بمظهر الشخص القوي لذا على الرغم من كل الأنباء المثارة حول رحيله بعد 24 ساعة فقد ظهر في مؤتمره الصحفي مبتسما ويداعب الصحفيين.

وعقد كومان مؤتمرا صحفيا اليوم الجمعة للحديث عن لقاء أتليتكو مدريد غدا السبت في ثامن جولات الدوري الإسباني.

وتحدث كومان قائلا: "النادي لم يخبرني أي شيء حول مستقبلي حتى الآن، وأنا باقي في منصبي حتى الآن".

وتابع ضاحكا "إن رحلت فعليكم تذكر عبارة لويس فان جال الشهيرة، صباح الخير أصدقائي الصحفيين كيف حالكم؟".

وكان فان جال في مؤتمره الصحفي الأخير قبل رحيله عن برشلونة قال تلك الجملة وكررها كومان بعد 21 عاما.

وعن كيف سيحاول قلب الأوضاح قال: "سنستمر في العمل وسنحاول تغيير بعض الأمور ونستمر بدعم اللاعبين الشباب وأعرف أن وضعي يعتمد على النتائج".

وتكرر السؤال هل سوف يبقى في منصبه إن فاز على الأتليتي أجاب "من الصعب الإجابة على هذا حاليا وأهم شيء أن يفوز النادي غدا، وأنا هنا من أجل حبي للنادي وأتيت في وقت معقد له ويبدو أن أصبح معقدا أكثر ولكن سنحاول لعب مباراة جيدة".

وأردف معلقا على أنباء إقالته "أمتلك أذنين وأعلم أن هناك الكثير من التي قيلت وتم تداولها هي صحيحة".

ورفض كومان الإجابة حول علاقته بخوان لابورتا رئيس النادي.

وشدد "أشعر بالإرهاق من الدفاع عن نفسي والأشخاص يعرفون ما يمر به النادي والتغييرات التي حدثت فيه".

وبسؤاله هل يشعر بالألم أجاب "لن أرد على هذا".

أما عن كيف يشعر حاليا قال: "يمكن أن أكون أفضل".

وعن أفضل وأسوأ لحظة مع برشلونة حتى الآن أوضح "الأفضل لحظة توقيع عقدي مع برشلونة والأسوأ هي رحيل ليونيل ميسي، لو امتلكت حقيبة من الأموال كان ميسي ليبقى معنا".

وبسؤاله هل سيصبح الفريق أفضل حال قدوم مدرب آخر رد "لا أعرف لدينا مجموعة من اللاعبين والتي ستكون متواجدة هنا بعد عدة أشهر".