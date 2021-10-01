لا جازيتا ديلو سبورت: هالاند يطلب راتبا خياليا للانضمام لـ باريس سان جيرمان

انضم باريس سان جيرمان إلى طابور طويل من الأندية المهتمة بالحصول على خدمات النرويجي إرلينج هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند.

وبحسب صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية فأن مينو رايولا وكيل اللاعب طلب 50 مليون يورو سنويا راتب للاعب.

ويأتي سبب مطالب رايولا المرتفعة في الراتب هو أن قيمة الصفقة ستكون أقل من القيمة الحقيقية لها.

أوضح التقرير أن المهاجم النرويجي رفض عدة عروض الصيف الجاري منها عرض بقيمة 120 مليون يورو.

ويمتلك هالاند شرطا جزائيا يتيح له الرحيل عن دورتموند الصيف المقبل مقابل 75 مليون يورو فقط.

ومع إمكانية رحيل الفرنسي كيليان مبابي في الصيف المقبل سيسعى باريس لتعويض رحيل نجمه بصفقة أخرى مثالية.

رايولا يعرف باريس سان جيرمان جيدا إذ ساهم في انضمام جانلويجي دوناروما حارس ميلان السابق وإيطاليا للعملاق الباريسي في صفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقده الصيف الحالي مع الروسونيري.

ويواصل هالاند إثارة الإعجاب، إذ سجل 68 هدفا في 67 مباراة بقميص دورتموند في جميع المسابقات منذ انضمامه في شتاء يناير 2019.