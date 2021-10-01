ساوثجيت: لست متفاجئا من مستوى سانشو

أرجع جاريث ساوثجيت مدرب إنجلترا هبوط مستوى جيدون سانشو لاعب مانشستر يونايتد إلى اختلاف المستوى بين الدوري الإنجليزي الممتاز ونظيره الألماني.

جادون سانشو النادي : مانشستر يونايتد إنجلترا

وانتقل سانشو إلى يونايتد مطلع الموسم الجاري ولم يسجل أي هدف رغم مشاركته في 8 مباريات.

وانضم سانشو لقائمة إنجلترا التي أعلنها ساوثجيت استعدادا لمواجهة أندورا والمجر في أكتوبر الجاري ضمن تصفيات كأس العالم 2022.

وقال ساوثجيت للصحفيين:"لست متفاجئا من مستوى سانشو".

وواصل "الدوري الألماني مختلف، دورتموند ناد كبير، لكن يونايتد من الأكبر في العالم. لابد من التأقلم مع ذلك، لن تصل إلى الأهداف والتمريرات الحاسمة التي حققتها في ألمانيا".

وأضاف "كل مباراة في الدوري الإنجليزي صعبة وقوية، ويبدو أنه بدأ يدرك ذلك. نثق بسانشو، أود الحديث معه عن تجربته الحالية مع يونايتد، عليه أن يشعر بثقتنا به".

وانضم سانشو إلى يونايتد مقابل 85 مليون يورو قادما من دورتموند.

ومثل سانشو منتخب إنجلترا في 22 مباراة وسجل 3 أهداف وحقق مع الفريق وصافة يورو 2020.