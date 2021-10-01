سبورت: برشلونة اتخذ قرار إقالة كومان

الجمعة، 01 أكتوبر 2021 - 11:24

كتب : FilGoal

رونالد كومان - برشلونة

يبدو أن أيام رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة باتت معدودة داخل أسوار الفريق الكتالوني.

ووفقا لصحيفة "سبورت" الإسبانية فإن خوان لابورتا رئيس برشلونة قرر بالفعل إقالة كومان من منصبه بعد لقاء أتليتكو مدريد المقبل.

ويلتقي برشلونة مع أتليتكو مدريد غدا السبت في ملعب واندا ميتروبوليتانو في ثامن جولات الدوري الإسباني.

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وأوضح التقرير أن فكرة لابورتا هي تعيين المدرب الجديد للفريق قبل انعقاد الجمعية العمومية للنادي في 17 أكتوبر الجاري.

وأشار التقرير إلى أنه خلال الأسبوعين المقبلين سيتم اختيار بديل كومان.

وعانى برشلونة من سوء النتائج خلال الموسم الجاري أبرزها هو أسوأ بداية له في تاريخه في دوري أبطال أوروبا بعدما هُزم في أول مباراتين بالنتيجة ذاتها ضد بايرن ميونيخ وبنفيكا بثلاثية دون رد.

وفي الدوري خاض برشلونة ست مباريات فاز في ثلاثة وتعادل في مثلهم ويحتل المركز السادس بـ12 نقطة بفاق خمس نقاط عن ريال مدريد المتصدر وللبلوجرانا لقاء أقل.

برشلونة كومان
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