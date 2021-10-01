مارتينيز: برشلونة لم يتواصل معي

نفى روبرتو مارتينيز مدرب بلجيكا تواصل إدارة برشلونة معه لقيادة الفريق تحسبا لإقالة المدير الفني رونالد كومان.

وقال الإسباني لـHLN:"لا يوجد أي شيء".

وأضاف "برشلونة لم يتواصل معي".

واستمر "أريد استكمال عقدي، لكن أشياء كثيرة قد تظهر في الطريق".

وقالت تقارير إن برشلونة قد يقيل كومان بعد فوزه مرة وحيدة في آخر 5 مباريات للفريق والتي تعرض فيها للهزيمة مرتين بنتيجة 3-صفر في دوري أبطال أوروبا.

ويحتل برشلونة المركز السادس في ترتيب الدوري الإسباني مبتعدا بخمس نقاط عن المتصدر ريال مدريد وله لقاء مؤجل ضد إشبيلية.

بينما في دوري أبطال أوروبا يتذيل برشلونة ترتيب المجموعة الخامسة بلا رصيد.

ويمتد عقد مارتينيز (48 عاما) مع بلجيكا إلى يونيو المقبل ومتوقع تمديده إذا وصل بالفريق إلى كأس العالم قطر 2022.

وحقق مارتينيز الميدالية البرونزية مع بلجيكا في مونديال 2018.