دايلي ميل: دي بيك يريد الرحيل عن يونايتد

قالت صحيفة دايلي ميل الإنجليزية إن دوني فان دي بيك لاعب وسط مانشستر يونايتد يريد الرحيل عن الفريق في سوق الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأشارت الصحيفة إلى أن دي بيك (24 عاما) يخشى على موقعه في منتخب هولندا بسبب قلة المشاركة بقميص يونايتد.

لذلك يأمل الرحيل للمشاركة أكثر في المباريات قبل أشهر من كأس العالم 2022.

وشارك دي بيك، الذي يقضي موسمه الثاني مع يونايتد، في 141 دقيقة فقط في الموسم الحالي مع ناديه.

في ظل اعتماد المدرب أولي جونار سولشاير على الخماسي بول بوجبا وسكوت ماكتوميناي وفريد وميسون جرينوود وبرونو فرنانديز في وسط الملعب، بات دي بيك بعيدا عن التشكيل الأساسي لفريق الشياطين الحمر.

وانتقل دي بيك إلى يونايتد في سبتمبر 2020 قادما من أياكس الهولندي مقابل 39 مليون يورو.

مثل الفريق الإنجليزي في 39 مباراة وسجل هدفا وأرسل تمريرتين حاسمتين.

ولعب دي بيك 19 مباراة مع منتخب هولندا وسجل 3 أهداف.

لكنه لم يرتد القميص البرتقالي منذ يونيو الماضي حين أصيب وغاب عن يورو 2020.