إصابة حمدي بجزع في أربطة الركبة.. والآشعة تحدد مدة غيابه

أصيب محمد حمدي لاعب بيراميدز خلال مشاركته في مباراة منتخب مصر أمام ليبيريا مساء الخميس.

وشارك محمد حمدي في مباراته الدولية الأولى مع الفراعنة، قبل أن يُستبدَل في الشوط الثاني لتعرضه لإصابة.

وأوضح منتخب مصر أن حمدي أصيب بجزع في أربطة الركبة.

ويخضع حمدي لآشعة طبية غدا لتحديد مدى إصابته وبرنامج علاجه.

وتم توظيف أحمد سمير لاعب طلائع الجيش كظهير أيسر بشكل اضطراري بعد مغادرة حمدي الملعب.

ولم يشارك أحمد أبو الفتوح لاعب الزمالك في المباراة بسبب تعرضه لكدمة.

كما انضم حمدي للمعسكر في الأساس لتعويض إصابة محمد عبد الشافي قائد الزمالك.

ويتواجد كريم حافظ لاعب مالاتيا سبور التركي في القائمة الأولية للمحترفين، والتي يتم حسمها اليوم الجمعة لتحديد قائمة مباراتي ليبيا النهائية.

وتضم قائمة منتخب مصر أيمن أشرف لاعب الأهلي الذي يجيد اللعب في مركز الظهير الأيسر.

وفاز منتخب مصر بهدفين دون رد من توقيع محمد شريف في أول ظهور تحت قيادة البرتغالي كارلوس كيروش.

وتلعب مصر مرتين أمام ليبيا في الجولتين الثالثة والرابعة لتصفيات كأس العالم 2022.