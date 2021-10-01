وائل جمعة: هذا سبب غياب أحمد فتوح عن لقاء ليبيريا.. وموعد إعلان القائمة

الجمعة، 01 أكتوبر 2021 - 00:55

كتب : FilGoal

قرعة كأس العرب - وائل جمعة

كشف وائل جمعة مدير منتخب مصر سبب غياب أحمد فتوح عن لقاء ليبيريا الودي استعدادا لمباراتي ليبيا في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وتحدث وائل جمعة لقناة "أون تايم سبورتس 2" قائلا: "أحمد فتوح اشتكى من كدمة في العضلة الأمامية وفضل الطبيب إراحته بحيث يكون لائق للفترة المقبلة وهو اللاعب الوحيد الذي استمر في المعسكر لاستكمال علاجه في ظل رحيل بقية اللاعبين إلى منازلهم للحصول على راحة".

وعن لقاء ليبيريا والذي انتهى بفوز مصر بهدفين دون رد قال: كيروش أراد الحصول على فكرة عن قرب عن اللاعبين خلال المعسكر قبل مباراتين ليبيا".

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وعن مشاركة أحمد سمير كظهير أيسر أوضح "أحمد سمير ليس ظهير أيسر وكيروش شاهده يلعب كجناح وتفاجأ عندما اقترح ضياء السيد أن يلعب كظهير أيسر وأنه يستطيع اللعب في ذلك المركز".

أما عن إصابة محمد حمدي قال: "موقف محمد حمدي عقب الكشف الطبي سيتحدد من الاستمرار من عدمه بعد الإصابة التي تعرض لها في لقاء ليبيريا".

وبسؤاله عن موعد إعلان القائمة وعدد المحترفين أتم وائل جمعة حديثه "مع إعلان القائمة اليوم الجمعة سيعلن كيروش هل سيضم كل المحترفين الذين أعلن عن أسمائهم من قبل أم لا".

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