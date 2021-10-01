خبر في الجول – وزارة الرياضة توافق على طلب اتحاد الكرة بعقد جمعية عمومية غير عادية

وافقت وزارة الرياضة على اتحاد الكرة المصري بعقد جمعية عمومية غير عادية بناء على طلب 51 ناديا لتعديل بعض بنود اللائحة حسبما علم FilGoal.com.

وبناء عليه تواصل اتحاد الكرة مع الأندية وطلب منها تحديد البنود المراد تعديلها لإرسالها إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لينظر فيها.

وحال موافقة فيفا على عقد الجمعية العمومية غير العادية سيدعو اتحاد الكرة لعقدها خلال 15 يوما من تاريخ تلقيه رد الاتحاد الدولي.

وكان فيفا قد رد على طلب الاتحاد المصري برغبة الأندية الأعضاء بعقد اجتماع غير عادي للجمعية العمومية لإجراء تعديلات على اللائحة وتضمن الرد ثلاثة نقاط.

وجاءت الثلاث نقاط كالآتي:

- أن اللائحة المراد تعديلها حديثة وتم إقرارها في جمعية عمومية بتاريخ 29 نوفمبر 2020 واعتمادها نهائيا من الاتحاد الدولي في 2 يونيو 2021.

- يرى الاتحاد الدولي أن الخطوة المقبلة هي إجراء الانتخابات باعتبارها المهمة المتبقية من التكليفات التي حددتها اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد

- يرغب الاتحاد الدولي في الاطلاع على التعديلات المقترحة على وجه التحديد في ظل الظروف المشار إليها في النقطتين السابقتين قبل المضي لإنجاز هذه الخطوة.

ومن جهته يسعى الاتحاد المصري للوفاء بمهمته بالدعوة إلى إجراء انتخابات لاختيار مجلس إدارة جديد والوفاء بطلبات الأندية بخصوص اللائحة في الوقت نفسه.