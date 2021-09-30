مدرب ليبيريا: أحسد منتخب مصر.. وحضرت بلاعبين يبلغون 16 عاما

أبدى بيتر باتلر المدير الفني لمنتخب ليبيريا، فخره بما قدمه لاعبوه في مواجهة منتخب مصر.

ليبيريا خسرت بهدفين دون رد أمام مصر في مباراة ودية استعدادا لمباريات الفريقين بتصفيات كأس العالم الشهر المقبل.

وصرّح الإنجليزي باتلر بعد المباراة: "استفدنا كثيرا من المباراة، أشكر الاتحاد المصريل كرة القدم على تلك المواجهة".

وتابع عبر أون تايم سبورتس 1: "حضرت بكثير من اللاعبين الشبان، بعضهم يبلغ 16 و17 عاما".

وأشار: "أحسد منتخب مصر الذي يستطيع خوض مبارياته في ملعبه، أنا لم ألعب في ليبيريا منذ عامين".

ولا يستطيع منتخب ليبيريا استضافت مبارياته في أراضيه، إذ لا تلبي ملاعبه المعايير اللازمة التي وضعها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

وتابع حديثه: "اللاعبون الشباب دائما يرتكبون الأخطاء، لكني لا يمكن أن أنتقد لاعبيني أبدا، بل أعطيهم الفرصة، وهم اتبعوا تعليماتي بالفعل".

وأوضح: "سنبدأ الاستعداد لمباراتي كاب فيردي منذ الغد، سيتواجد معنا لاعبين اثنين أو 3 لاعبين فقط من القائمة الحالية".

وأوضح: "ليبيريا تمتلك العديد من الكنوز الكروية ولو سنحت لهم فرصة اللعب في الدوري المصري فسيكون ذلك رائعا".

وتقع ليبيريا في المجموعة الثالثة لتصفيات كأس العالم، وتحتل المركز الثاني في المجموعة خلف نيجريا برصيد 3 نقاط.

وتستقبل ليبيريا نظيرتها كاب فيردي في العاصمة الغانية أكرا يوم 7 أكتوبر، قبل أن تحل ضيفة عليها يوم 10 أكتوبر.