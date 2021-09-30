مؤتمر كيروش: لست هنا لأقوم بثورة في الكرة المصرية.. وهذا كان هدفي ضد ليبيريا

شدد كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر أنه لم يأت لتدريب الفراعنة من أجل إحداث ثورة في الكرة المصرية.

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم الخميس عقب الفوز على ليبيريا بهدفين دون رد وديا في ملعب برج العرب.

وقال كيروش: "هدفي كان رؤية أكبر عدد من اللاعبين ومن الجيد الفوز لكن لم أكن مهتما بالنتيجة اليوم، وليس من المهم من سجل الأهداف الأهم أننا فزنا، عملنا سويا وأهنئ منتخب مصر".

وعن الاجتماع بلاعبي المنتخب قبل عدة أيام قال: "وقتنا كان صغيرا لكن لو عملنا لأربعة أيام أو 10 أيام سنشعر بالرضا، أرى أن اللاعبين قدموا كل ما عليهم خلال الفترة البسيطة وكل تركيزنا على المباراة المقبلة لأنها هامة جدا بالنسبة لنا".

أما عن طريقته المتبعة ضد ليبيريا أوضح "بالنسبة لي هناك طريقة واحدة للعب وهي الفوز، وهذه هي سياستي التركيز على الفوز، قضينا يومين مع اللاعبين وسعيد بمحاولتهم تنفيذ كل ما طلبتهم منهم في الملعب".

وشدد "لست هنا لأقوم بثورة في الكرة المصرية، بالنسبة لي كل اللاعبين كانوا متميزين لتحقيق نسبة كبيرة مما أردته منهم".

وأتم كيروش تصريحاته "عندما تجري عدد التبديلات التي أجريناها مثل اليوم وتحافظ على شكل الفريق فهذا ليس سهلا".

وكان منتخب مصر أجرى 10 تبديلات على التشكيل الذي بدأ به المباراة واستمر عمرو السولية فقط في الملعب وخاض اللقاء كاملا.