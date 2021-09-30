الدوري الأوروبي – بيتيس يفوز خارج ملعبه.. وليفركوزن يسحق سيلتك

الخميس، 30 سبتمبر 2021 - 22:54

كتب : FilGoal

نبيل فقير - بيتيس

فاز ريال بيتيس الإسباني على مضيفه فرينشفاروس المجري بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في ملعب جروباما أرينا، بالجولة الثانية من منافسات المجموعة السابعة للدوري الأوروبي.

بيتيس تقدّم في الدقيقة 17 بواسطة الفرنسي نبيل فقير بعد تمريرة الشاب رودري.

وأشعل الألباني ميرتو أوزني مدرجات فرينشفاروس وأدرك التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 44 بعد خطأ قاتل من المدافع الأرجنتيني خيرمان بيتزيلا.

لكن بيتزيلا عوض عن الخطأ وتسبب في هدف فريقه الثاني بالدقيقة 76 عندما سدد كرة اصطدمت بالأمريكي هنري وينجو وسكنت شباك أصحاب الأرض.

قبل أن يطلق كريستيان تيّو رصاصة الرحمة على الفريق المجري ويسجل الهدف الثالث لـ بيتيس في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع.

ليرفع بيتيس رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثاني، بينما ظل رصيد فرينشفاروس صفريًا.

وفي نفس المجموعة، سحق باير ليفركوزن الألماني مضيفه سيلتك الاسكتلندي برباعية دون رد في سيلتك بارك.

الإكوادوري بييرو هينكابييه افتتح التسجيل لـ ليفركوزن في الدقيقة 25، قبل أن يضيف زميله فلوريان فيرتس هدفا ثانيا سريعا في الدقيقة 35.

النتيجة اتسعت عندما سجل الأرجنتيني لوكاس ألاريو هدفا ثالثا لـ ليفركوزن من ركلة جزاء في الدقيقة 58، قبل أن يختتم الفرنسي أمين عدلي الأهداف في الوقت بدل الضائع.

ليرفع ليفركوزن رصيده إلى 6 نقاط في الصدارة، بينما عجز سيلتك عن حصد أول نقطة له في دور المجموعات.

بيتيس الدوري الأوروبي
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