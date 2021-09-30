الانتصار الأول مع كيروش.. مصر تفوز على ليبيريا بثنائية شريف

فاز منتخب مصر على منافسه ليبيريا وديا اليوم الخميس بهدفين دون رد في ملعب برج العرب استعدادا لخوض التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

واستضاف منتخب مصر منافسه ليبيريا في ملعب برج العرب.

سجل هدفا المباراة محمد شريف في الدقيقتين 58 و66.

وشهدت المباراة الظهور الأول للمدير الفني الجديد لمنتخب مصر كارلوس كيروش الذي تولى المهمة خلفا لحسام البدري.

ويستعد منتخب مصر لملاقاة ليبيا في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 يومي الثامن والحادي عشر من شهر أكتوبر المقبل.

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أهداف مباراة مصر 2 - 0 ليبيريا في لقائهما الودي 🇪🇬👏#ONTime_Sports pic.twitter.com/l4uqGRSZ7A — OnTime Sports (@ONTimeSports) September 30, 2021

ملخص اللقاء

بدأ منتخب مصر المباراة بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي

في الدفاع: محمد حمدي- أيمن أشرف- محمود حمدي "الونش"- أكرم توفيق

في الوسط الدفاعي: عمرو السولية- طارق حامد

في الوسط الهجومي: أحمد سيد "زيزو"- عبد الله السعيد- مصطفى فتحي

في الهجوم: محمد شريف

ومن بين شوطي المباراة وحتى النهاية أجرى كيروش 10 تبديلات ليكون عمرو السولية هو اللاعب الوحيد الذي استمر في المباراة كاملة.

فيما شارك كل اللاعبين في القائمة عدا أحمد أبو الفتوح والحارسين محمد بسام ومحمد صبحي.

بدأت المباراة بشكل هادئ وغابت الفرص الخطيرة وسط استحواذ كبير من منتخب مصر على الكرة وتكتل دفاعي من ليبيريا.

وأطلق عبد الله السعيد تسديدة قوية من ركلة حرة مرت أعلى المرمى بقليل.

وفي الدقيقة 26 سدد عبد الله السعيد كرة قوية برأسه لكن حارس ليبيريا حولها إلى ركلة ركنية.

وكاد مدافع ليبيريا يتسبب في هدف في مرماه بعدما أخطأ في تشتيت الكرة لكنها ذهبت لركلة ركنية مرت دون خطورة.

وبين شوطي المباراة أجرى كيروش أول تبديلاته بمشاركة رمضان صبحي بدلا من مصطفى فتحي.

وسدد عمرو السولية كرة زاحفة ارتدت من حارس ليبيريا واستغل رمضان الأمر ومررها إلى زيزو لكن تسديدته حولها الدفاع لركلة ركنية مرت دون خطورة.

وأجرى منتخب مصر تبديلا ثانيا في الدقيقة 52 اضطراريا لإصابة محمد حمدي وشارك باهر المحمدي بدلا منه.

وتحول في المقابل أيمن أشرف من مركز قلب الدفاع إلى الظهير الأيسر فيما أصبح باهر المحمدي قلب دفاع.

وفي الدقيقة 58 سجل محمد شريف الهدف الأول لمنتخب مصر بعد عرضية من زيزو من الناحية اليسرى مرت من أعلى الجميع وركض الونش خلف الكرة وأرسل عرضية من الناحية اليمنى وارتقى باهر المحمدي مع حارس ليبيريا الذي أخطأ في التصدي للكرة لترتطم بالقائم الأيمن وتصل لمحمد شريف الذي سدد بسهولة في الشباك.

وعقب ثماني دقائق فقط سجل محمد شريف الهدف الثاني لمنتخب مصر بعد تبادل رائع للكرة بين رمضان صبحي وعبد الله السعيد انتهى بعرضية زاحفة سددها زيزو ردها الدفاع وراوغ السعيد الكرة وسدد مجددا وارتدت من الدفاع ليسددها محمد شريف في الشباك.

وأجرى منتخب مصر أربعة تبديلات في الدقيقة 67 بمشاركة أحمد سمير وأفشة وإبراهيم عادل ومحمد أبو جبل ومغادرة كل من عبد الله السعيد ومحمد شريف وزيزو ومحمد الشناوي.

ومع قدوم الدقيقة 75 أجرى منتخب مصر أربعة تبديلات بمشاركة مهند لاشين وأحمد توفيق وحمدي فتحي وعلي جبر بدلا من طارق حامد والونش وأكرم توفيق وأيمن أشرف.

واصل منتخب مصر سيطرته على الكرة لكن غابت الفرص الخطيرة عن مرمى ليبيريا.

ومرر رمضان صبحي بينية جميلة لأفشة لكن الأخير سدد الكرة أعلى المرمى.

ولم يحدث جديد لتنتهي المباراة بفوز مصر بهدفين مقابل لا شيء.