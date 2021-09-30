اشتباكات وألعاب نارية واعتقالات.. شغب بين جماهير مرسيليا وجالاتاسراي وفاتح تريم يتدخل

الخميس، 30 سبتمبر 2021 - 22:25

كتب : FilGoal

شغب جالاتاسراي ومرسيليا

شهدت مباراة أوليمبيك مرسيليا الفرنسي وجالاتاسراي التركي، أعمال شغب جماهيرية في نهاية شوطها الأول.

جالاتاسراي يحل ضيفا على مرسيليا في ملعب فيلدروم بالجولة الثانية من منافسات الدوري الأوروبي.

ويتواجد المصري مصطفى محمد على مقاعد بدلاء جالاتاسراي، وكان شاهدا على أعمال عنف تسببت في إيقاف المباراة.

الشغب بدأ في الدقيقة 38 عندما بدأت جماهير الفريقين في الاحتكاك وتبادل إلقاء الألعاب النارية صوب المدرجات.

ليوقف الحكم البولندي بافل راكوفسكي المباراة، بينما توجّه فاتح تريم المدير الفني لـ جالاتاسراي وتحدث لجماهيره محاولا تهدئتهم.

بعدها تبعه القائد فيرناندو موسليرا الذي توجه لمدرجات جالاتاسراي بدوره محاولا احتواء الجماهير.

وبعد توقف لعدة دقائق تم استئناف المباراة، مع احتساب 8 دقائق وقت بدل الضائع، ليتم استكمال المباراة بشكل طبيعي.

وذكر "راديو مونت كارلو" الفرنسية أن الشرطة الفرنسية اعتقلت بالفعل 5 أفراد ممن تسببوا في أعمال الشغب، وأنها تعمل على التعرف على بقية المتورطين.

الدوري الأوروبي
نرشح لكم
أخر الأخبار
خبر في الجول – وزارة الرياضة توافق على طلب اتحاد الكرة بعقد جمعية عمومية غير عادية 16 دقيقة | مصر
الزمالك يعلن عن موعد فتح باب الترشح للانتخابات 33 دقيقة | مصر
مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: إيقاف عبد الرحمن مجدي وغرامة 100 ألف جنيه 35 دقيقة | مصر
ملامح من مباراة كيروش الأولى مع مصر.. الضغط المتقدم والكرات الطويلة 54 دقيقة | منتخب مصر
مدرب ليبيريا: أحسد منتخب مصر.. وحضرت بلاعبين يبلغون 16 عاما 58 دقيقة | منتخب مصر
شغب وفيديو وفرص جنونية.. جالاتاسراي يخرج سالما من مقبرة مرسيليا في مباراة الـ106 دقيقة ساعة | أوروبا
مؤتمر كيروش: لست هنا لأقوم بثورة في الكرة المصرية.. وهذا كان هدفي ضد ليبيريا ساعة | منتخب مصر
الدوري الأوروبي – بيتيس يفوز خارج ملعبه.. وليفركوزن يسحق سيلتك ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ثنائية صلاح ضد بورتو تحقق 3 أرقام تاريخية للملك المصري 2 قائمة كيروش المحلية الأولى – 3 وجوه جديدة.. وغياب صلاح محسن وعمر جابر عن مباراة ليبيريا 3 تقييم صلاح أمام بورتو من الصحف الإنجليزية 4 أسرع الواصلين لنادي المئة.. صلاح يكتب التاريخ مجددا مع ليفربول