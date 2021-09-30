كرة سلة – الأهلي يفتتح البطولة العربية بفوز مرعب على شعب حضر موت

فاز الأهلي على شعب حضر موت اليمني بنتيجة 126-69 بالجولة الأولى من المجموعة الثالثة للبطولة العربية لكرة السلة المقامة في الإسكندرية.

الأهلي بدأ المباراة بقوة وأنهى الفترة الأولى متقدما 35-17.

واتسع الفارق في الفترة الثانية التي أنهاها الأهلي 67-31.

وتجاوز الأهلي حاجز المائة عندما أنهى الفترة الثالثة بنتيجة 103-44.

قبل أن ينهي الأهلي المباراة بانتصار عريض بفارق 57 نقطة كاملة على نظيره اليمني.

ويلعب الأهلي مباراته المقبلة يوم الأحد أمام وداد بوفارك الجزائري، ثم يختتم دور المجموعات يوم الإثنين بمواجهة الفتح السعودي.

ويشارك الاتحاد السكندري بدوره كممثل لـ مصر في البطولة ويتواجد في المجموعة الأولى رفقة مدينة البليدة الجزائري، والميناء اليمني، واتحاد الفتح المغربي.