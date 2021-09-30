كرة يد – في آخر اللحظات.. بوخارست يخسر بصعوبة أمام بورتو بمشاركة ممدوح هاشم

خسر دينامو بوخارست الروماني أمام ضيفه بورتو البرتغالي بنتيجة 27-26 في صالة بوليفالينت، بالجولة الثالثة من المجموعة الثانية لدوري أبطال أوروبا لكرة اليد.

وشهدت المباراة مشاركة المصري محمد ممدوح هاشم في صفوف دينامو بوخارست.

وحاول هاشم مرتين على مرمى بورتو، دون أن ينجح في التسجيل.

بتمريرة رائعة من نجمنا المصري ممدوح هاشم 🤾‍♂💥 دينامو بوخارست يقلص الفارق أمام بورتو #ONTime_Sports pic.twitter.com/z93QLrGd76 — OnTime Sports (@ONTimeSports) September 30, 2021

وأنهى بورتو الشوط الأول متقدما بنتيجة 15-16، قبل أن يحسم اللقاء بهدف الانتصار قبل 56 ثانية على نهاية المباراة.

نهاية المباراة بفوز بورتو على دينامو بوخارست بفارق هدف وحيد 27-26 🤾‍♂💥#ONTime_Sports pic.twitter.com/1vuWvsJhhJ — OnTime Sports (@ONTimeSports) September 30, 2021

وتجمد رصيد دينامو بوخارست عند نقطتين في المركز السادس، بينما رفع بورتو رصيده إلى 4 نقاط في المركز الرابع.

ويحل دينامو بوخارست ضيفا على برشلونة الإسباني في المباراة المقبلة يوم 14 أكتوبر.