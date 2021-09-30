كرة يد – في آخر اللحظات.. بوخارست يخسر بصعوبة أمام بورتو بمشاركة ممدوح هاشم

الخميس، 30 سبتمبر 2021 - 21:56

كتب : FilGoal

محمد ممدوح هاشم - دينامو بوخارست - بورتو

خسر دينامو بوخارست الروماني أمام ضيفه بورتو البرتغالي بنتيجة 27-26 في صالة بوليفالينت، بالجولة الثالثة من المجموعة الثانية لدوري أبطال أوروبا لكرة اليد.

وشهدت المباراة مشاركة المصري محمد ممدوح هاشم في صفوف دينامو بوخارست.

وحاول هاشم مرتين على مرمى بورتو، دون أن ينجح في التسجيل.

وأنهى بورتو الشوط الأول متقدما بنتيجة 15-16، قبل أن يحسم اللقاء بهدف الانتصار قبل 56 ثانية على نهاية المباراة.

وتجمد رصيد دينامو بوخارست عند نقطتين في المركز السادس، بينما رفع بورتو رصيده إلى 4 نقاط في المركز الرابع.

ويحل دينامو بوخارست ضيفا على برشلونة الإسباني في المباراة المقبلة يوم 14 أكتوبر.

محمد ممدوح هاشم
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