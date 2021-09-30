كرة يد – الزمالك والأهلي يتجنبان المفاجآت أمام البنك والمعادي

فاز الزمالك على البنك الأهلي بنتيجة 29-24 في الجولة الخامسة من دوري المحترفين المصري لكرة اليد.

وأنهى الزمالك الشوط الأول متقدما بنتيجة 18-10، قبل أن تنتهي المباراة بفارق 5 أهداف.

ليرفع الزمالك رصيده إلى 15 نقطة بالعلامة الكاملة في قمة جدول الترتيب.

بينما تجمّد رصيد البنك الأهلي عند 8 نقاط من فوزين و3 هزائم.

وفي مباراة أخرى بنفس الجولة، فاز الأهلي على المعادي بنتيجة 33-21.

ليرفع الأهلي رصيده إلى 13 نقطة من 4 انتصارات وخسارة.

وتُلعَب مباريات الجولة السادسة غدا السبت.

وتقام المرحلة الأولى من مسابقة دوري المحترفين لكرة اليد بمشاركة 18 فريقا ويضاف إليها نتائج مرتبط 2002 و2004 في النهاية.

بعد نهاية الجولة الأولى سيتم تقسيم الأندية على ثلاث مجموعات، إذ تضم الأولى أول ستة فرق للمنافسة على التأهل للمرحلة الأخيرة.

بينما المجموعة الثانية تضم أصحاب الترتيب الفردي من السابع حتى السابع عشر أما المجموعة الثالثة فتضم أصحاب الترتيب الزوجي من الثامن إلى الثامن عشر.