دوري المؤتمر – روما يفتح "أسلحته الإنجليزية" في وجه زوريا

فاز روما الإيطالي على مضيفه زوريا الأوكراني بثلاثية دون رد في ملعب سلافوتيتش أرينا، بالجولة الثانية للمجموعة الثالثة لدوري المؤتمر الأوروبي.

ستفيان الشعراوي تقدّم لـ روما في الدقيقة السابعة، قبل أن يضيف الإنجليزي كريس سمولينج الهدف الثاني في الدقيقة 66 بعد تمريرة بريان كريستانتي.

وأخيرا اختتم الإنجليزي الآخر تامي أبراهام الأهداف في الدقيقة 68 بتسديدة مميزة من داخل منطقة الجزاء.

ليرفع روما رصيده إلى 6 نقاط في قمة المجموعة، بينما تجمد رصيد زوريا عند 0 من النقاط في قاع المجموعة.

وعرف روما تسجيل لاعبين إنجليزيين لأول مرة في تاريخه بمختلف البطولات.

وفي مباراة ثانية بنفس المجموعة، تعادل سسكا صوفيا البلغاري أمام ضيفه بودو جليمت النرويجي دون أهداف في ملعب بولجارسكا أرميا.

ورفع بودو رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد سسكا صوفيا عند نقطة وحيدة.

وفي المجموعة الرابعة، فاز ألكمار الهولندي على ضيفه يابلونيك التشيكي بهدف وحيد في ملعب AFAS.

وسجل الأيسلندي ألبيرت جودموندسون هدف المباراة الوحيد لـ ألكمار في الدقيقة 53.

ليرفع ألكمار رصيده إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة، ويتجمد رصيد يابلونيك عند 3 نقاط في المركز الثاني.

وفي نفس المجموعة، تعادل كلوج الروماني أمام ضيفه ريندرز الدنماركي بهدف لكل طرف.

السيراليويني الحاج كامارا تقدم للضيوف في الدقيقة 40، بينما أدرك كلاوديو بيتريلا التعادل للرومانيين في الدقيقة 68.

ليرفع ريندرز رصيده إلى نقطتين في المركز الثالث، ويرفع كلوج رصيده إلى نقطة وحيدة في قاع المجموعة.