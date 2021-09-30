الدوري الأوروبي – سوسيداد يكتفي بنقطة أمام موناكو.. وفوز عريض لـ أيندهوفن

اكتفى ريال سوسيداد الإسباني بالتعادل أمام ضيفه موناكو الفرنسي بهدف لكل طرف في ملعب ريالي أرينا بالجولة الثانية للمجموعة الثانية من الدوري الأوروبي.

موناكو تقدم منذ الدقيقة 16 بواسطة أكسيل دياسي، لكن ريال سوسيداد أدرك التعادل برأسية الدولي الإسباني ميكيل ميرينو في الدقيقة 53 بعد عرضية عدنان يانوزاي.

ليرفع موناكو رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثاني، بينما رفع ريال سوسيداد رصيده إلى نقطتين من تعادلين.

وفي مباراة أخرى بنفس المجموعة، اكتسح بي إس في أيندهوفن الهولندي مضيفه شتورم جراتس النمساوي بأربعة أهداف مقابل هدف في ميركور أرينا.

أيندهوفن سجل أهدافه عن طريق الإيفواري إبراهيم سانجاري، وإيران زاهافي، وفيليب ماكس، ويوربي فيرتيسن بالدقائق 32، و51، و74، و78.

بينما سجل شتورم جراتس هدفه الوحيد عن طريق يون جورينك ستانكوفيتش بالدقيقة 55.

ورفع أيندهوفن رصيده إلى 4 نقاط في قمة المجموعة، بينما ظل رصيد شتورم جراتس عند نقطة وحيدة.