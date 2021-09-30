الدوري الأوروبي - ثلاثية ليون وسقوط جيرارد.. فرانكفورت ينتصر في الوقت القاتل

تغلب ليون الفرنسي على ضيفه بروندبي الدنماركي بثلاثة أهداف دون رد، ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات في الدوري الأوروبي.

جاء ذلك بعد نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي، حيث افتتح توكو إيكامبي التسجيل في الدقيقة 64 برأسية بعد عرضية من لوكاس باكيتا.

وفي الدقيقة 72 أضاف إيكامبي الهدف الثاني من متابعة، فيما سجل حسام عوار ثالث الأهداف في الدقيقة 86، بعد تمريرة حاسمة من إيكامبي أيضا.

في المجموعة ذاتها تغلب سبارتا براج التشيكي على رينجرز الاسكتلندي بهدف نظيف، سجله ديفيد هانكو برأسية نتجت عن ركنية في الدقيقة 29.

النتائج تركت ليون على صدارة المجموعة الأولى بـ6 نقاط، يليه براج بـ4 نقاط، فيما يملك بروندبي نقطة واحدة في المركز الثالث، ويتذيل رينجرز الذي يدربه ستيفن جيرارد أسطورة ليفربول ترتيب هذه المجموعة بلا نقاط.

على الناحية الأخرى تغلب أولمبياكوس اليوناني على مضيفه فنربخشة التركي بثلاثية نظيفة، افتتحها تيكينيو سواريس في الدقيقة 6 بعد تمريرة حاسمة من جورجيوس ماسوراس.

وفي الدقيقة 63 سجل ماسوراس ثاني الأهداف من متابعة على حدود المنطقة، قبل أن يضيف الثالث في الدقيقة 68 من متابعة أخرى ولكن داخل منطقة الجزاء هذه المرة.

في المجموعة ذاتها تغلب أينتراخت فرانكفورت الألماني على مضيفه أنتويرب البلجيكي بهدف دون رد في الوقت القاتل، سجله جونسالو باسينسيا في الدقيقة 91 من ركلة جزاء.

بهذا يستمر أولمبياكوس في صدارة المجموعة الرابعة وله 6 نقاط، يليه فرانكفورت بـ4 نقاط ثم فنربخشة بنقطة واحدة، فيما يتذيل أنتويرب المجموعة بلا نقاط.