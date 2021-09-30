الدوري الأوروبي - ليجيا يهزم ليستر ويقتنص الصدارة.. نابولي يسقط بعد هدف الدقيقة 1

سقط ليستر سيتي الإنجليزي على يد مضيفه ليجيا وارسو البولندي بهدف نظيف، ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات في الدوري الأوروبي.

سجل الأذربجياني ماهر إمريلي مهاجم وارسو هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 31، بعد عمل فردي رائع اخترق خلاله الدفاع وسدد على حدو المنطقة ليرسل الكرة في أسفل الزاوية اليمنى.

وفي الدقيقة 49 سجل أيوزي بيريز هدف التعادل لصالح ليستر، ولكن تم إلغاؤه بداعي التسلل.

وشهدت المباراة احتفاظ برندان رودجرز مدرب ليستر بعدد من ركائزه الأساسية على مقاعد البدلاء، مثل ريكاردو بيريرا ومارك ألبرايتون الذان استمرا على المقاعد طوال المباراة.

على الناحية الأخرى حل هارفي بارنز وجيمس ماديسون في الدقيقة 68 على حساب أيوزي بيريز ودانييل أمارتي، ثم أتى هداف الفريق جيمي فاردي في الدقيقة 82 على حساب باتسون داكا.

في المجموعة ذاتها ورغم انطلاقة رائعة، خسر نابولي الإيطالي أمام ضيفه سبارتاك موسكو بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

البداية الخاطفة لأصحاب الأرض أتت بهدف في الدقيقة الأولى، تحديدا بعد 12 ثانية بتوقيع إليف إلماس من متابعة، ولكن تدخل ماريو روي العنيف الذي خضع لمراجعة تقنية الفيديو أسفر عن طرده في الدقيقة 29 ليكمل نابولي المباراة بـ10 لاعبين.

تسبب الطرد في تغير مقاربة نابولي للمباراة، بسحب لورنزو إنسيني في الدقيقة 41 وإشراك كيفن مالكوي لسد العجز الدفاعي.

وفي الدقيقة 55 نجح الهولندي كوينسي بروميس في معادلة النتيجة بمتابعة التقطها على حدود المنطقة وسددها في أسفل الزاوية اليسرى ليعيد التعادل إلى المباراة.

وتمكن نابولي من تسجيل هدف الفوز في الدقيقة 68 بتوقيع مدافعه اليوناني كوستاس مانولاس، ولكن تم إلغاؤه بداعي التسلل، لينجح سبارتاك موسكو في اقتناص الفوز بهدف ميكايل إيجناتوف بعد تمريرة حاسمة من أيرتون في الدقيقة 81، قبل دقيقة واحدة من حالة الطرد الثانية في المباراة، ولكن هذه المرة في صفوف الفريق الزائر، بتلقي ماكسيميليانو كوفريز الإنذار الثاني.

وفي الدقائق الأخيرة من عمر المباراة، سجل بروميس هدفه الثاني وثالث أهداف فريقه في الدقيقة 90 بعد تمريرة حاسمة من ألكساندر سوبوليف، ليرد نابولي في الدقيقة 94 بواسطة فيكتور أوسيمين بعد تمريرة من جيوفاني دي لورينزو، مقلصا الفارق ولكن دون جدوى رغم استمرار المباراة للدقيقة العاشرة من الوقت البديل.

النتائج منحت ليجيا وارسو صدارة مفاجئة للمجموعة الثالثة بـ6 نقاط، يليه سبارتاك موسكو بـ3 نقاط، فيما يتقاسم نابولي وليستر ذيل المجموعة بنقطة واحدة، حيث فاز ليجيا في الجولة السابقة على سبارتاك بهدف نظيف، فيما تعادل ليستر ونابولي بهدفين لكل فريق.